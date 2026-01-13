S’obre la convocatòria del concurs de cartells per al FeMAP 2026

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) convoca el concurs de cartells per a la seva quinzena edició. Com en edicions anteriors, el festival aposta perquè artistes del territori pirinenc dissenyin propostes que puguin esdevenir la imatge oficial del FeMAP 2026. Els dissenyadors i dissenyadores locals interessats podran presentar les seves propostes fins al 6 de febrer, fent-ho a través d’aquest enllaç.
El cartell guanyador rebrà un premi de 1.500 euros, mentre que els finalistes obtindran un passi per a dues persones per a assistir a tots els concerts de l’edició, així com un exemplar del CD del Festival.
Per a poder participar en el concurs, cal acreditar ser resident d’algun dels municipis que enguany formaran part del FeMAP: Alàs i Cerc, Alp, Andorra (totes les parròquies), Bagà, Baix Pallars, Els Banys i Palaldà, Berga, Camprodon, Campdevànol, Castell de Mur, Coll de Nargó, Espot, Estamariu, Esterri d’Àneu, Farrera, Ger, La Guingueta d’Àneu, Isona i Conca Dellà, Llanars, Llívia, Molló, Montferrer i Castellbò, Organyà, Peramola, Pesillà de la Ribera, Planoles, la Pobla de Segur, El Pont de Suert, Portbou, Puigcerdà, Riner, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan de les Abadesses, la Seu d’Urgell, Soriguera, Sort, la Torre de Cabdella, Tremp, Vall de Boí.
El concurs seguirà el mateix funcionament que en altres ocasions i constarà de dues fases. Del 9 al 15 de febrer, dos dissenys seran seleccionats mitjançant votació popular a través de les xarxes socials Facebook i Instagram. Paral·lelament, un comitè format per membres de l’Associació FeMAP i representants dels municipis participants seleccionarà quatre cartells més.
D’entre els sis dissenys finalistes, el jurat escollirà el guanyador. La resolució es farà pública a partir del 16 de febrer. En la valoració es tindran especialment en compte l’originalitat de la proposta i diversos aspectes del disseny, com ara la composició, l’impacte visual i la claredat del missatge, així com l’ús d’elements vinculats al Pirineu, la seva cultura i la seva iconografia.
El cartell haurà de ser original, inèdit i creat íntegrament per l’autor/a, sense utilitzar eines d’intel·ligència artificial generativa per a produir imatges, il·lustracions, tipografies o altres elements gràfics. El premi podria quedar desert si cap de les propostes presentades assoleix el nivell de qualitat requerit.
En l’edició anterior, la guanyadora del concurs va ser Ivon Navarro Varas, veïna de Molló, amb l’obra Música d’Alçada, seleccionada entre una trentena de propostes presentades.
Les persones interessades a participar poden consultar les bases oficials i enviar les seves obres a través d’aquesta pàgina.