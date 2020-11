El Punt de Trobada tanca les seves portes 5 anys després de la finalització del contracte de lloguer

La família Cachafeiro, explotadora del Punt, va endarrerir la marxa al·legant que la legislació d’arrendaments de finques urbanes del 1999 no se’ls podia aplicar perquè el contracte s’havia signat l’any 1987.

Abans fins i tot havia previst la construcció d’un nou centre comercial, just al davant de l’actual, per traslladar-s’hi. Un edifici que no es va construir però sí que es van fer els fonaments on l’any passat hi va haver l’esllavissada de la Portalada.

La sentència definitiva del Tribunal Superior va arribar el desembre de l’any passat, 4 anys després que s’hagués acabat el contracte de lloguer, i urgia als arrendataris a desallotjar l’edifici i a pagar una indemnització que superava els 6 milions d’euros.

Aquesta sentència, però, va ser recorreguda al Constitucional i el procés es va allargar encara uns mesos més.

Finalment l’Alt Tribunal va desestimar el recurs i la sentència va tornar a la Batllia perquè l’executés. Aquesta va dictar que la liquidació final de l’estoc del centre comercial i el desallotjament definitiu fos el 30 de novembre i no el 28 de febrer com havien demanat els advocats de la família Cachafeiro.

En tot aquest procés, els prop de 450 treballadors del Punt han patit pel seu futur. Actualment en són uns 350. El nou arrendatari del Centre, el grup Pyrénées, però, s’ha compromès a tornar a contractar tota la plantilla.