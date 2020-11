El teixit comercial reclama que el desconfinament amb Catalunya s’avanci a principis de desembre

Sense clients no hi ha facturació i això només es garanteix amb l’arribada de turistes. Suavitzar les mesures de confinament i permetre el trànsit amb Catalunya a partir del 21 de desembre és millor que res, però en cap cas servirà per salvar la temporada de Nadal, segons les associacions de comerciants.

El president de l’associació de comerciants de Ryberaygua i Travesseres, Antoni MIralles, ha assegurat que “del dia 21 al 30 no farem el que es feia de l’1 al 21”.

Per tant, si la situació continua com fins ara, amb un horitzó per a una relativa normalització que s’estableix a finals de desembre, no es guanyarà gran cosa i es perdran tres punts marcats en el calendari comercial com els més productius de l’any.

La presidenta de l’Eix Central d’Andorra la Vella/Escaldes-Engordany, Sonia Yebra, ha remarcat que la temporada d’hivern “és la més imporant de l’any”. “Perdrem el Black Friday, el pont de la Puríssima i l’inici de les rebaixes, quan la gent comença a fer les compres de Nadal”.

Es mostren esperançats amb les gestions del Govern davant la Generalitat, per tal d’intentar avançar al 6 de desembre les mesures que permetin l’arribada de turistes.

I és que els comerciants consideren que si es confirma aquesta possibilitat, els plantejaria una perspectiva molt més positiva.

Yebra ha comentat que “tot el que restem a estar tancats a l’entrada de turistes serà benvingut”.

Per la seva part, Miralles ha destacat que si s’avança l’arribada de visitants “aprofitaríem tres setmanes i podríem fer les xifres que més o menys esperem fer a Nadal”.

El comerç, igual que altres sectors, ha tingut escasses ocasions aquest any per facturar amb normalitat. És per això que posen les seves esperances en el fet que s’aconsegueixi flexibilitzar les restriccions al més aviat possible.

Un desembre a ple rendiment garanteix pal·liar, en part, les pèrdues. Altrament, molts hauran de tancar.