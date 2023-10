El PSC pregunta pel desplegament de delegacions del Govern a l’Alt Pirineu i Aran

Sílvia Romero, en una intervenció al Parlament (Foto: Parlament de Catalunya / arxiu)

El grup parlamentari del PSC ha preguntat aquest dimecres al Govern català sobre el desplegament de les delegacions territorials de la Generalitat a l’Alt Pirineu i l’Aran. En el marc de la sessió de control al Govern, la diputada pallaresa Sílvia Romero ha esmentat que l’any passat, el 24 març de 2022 i en un acte celebrat a la Seu d’Urgell, l’executiu va anunciar que obriria seus de vuit conselleries a la regió pirinenca, repartides entre les diferents capitals comarcals d’aquest àmbit territorial.

Quan fa un any i mig d’aquell anunci, Romero ha lamentat que “no s’ha desplegat el Departaments de Justícia, Drets i Memòria, ni el d’Interior, ni el de la Presidència, malgrat que les delegacions territorials estan previstes als decrets de reestructuració departamental respectiva”. La també alcaldessa de Tremp hi ha afegit que “el Govern no preveu cap representant territorial de l’Esport a l’Alt Pirineu i Aran, com tampoc cap representant territorial de Joventut”. En la mateixa línia, ha lamentat especialment que “no s’ha desplegat el Departament de Drets Socials ni el d’Acció Climàtica, malgrat la seva importància per al territori”.

Per tot plegat, Sílvia Romero ha demanat al Govern català “que es cregui el territori, atansi l’administració a la ciutadania i compleixi els compromisos del desplegament”. Sobre els antecedents d’aquest objectiu, la diputada socialista ha recordat que l’any 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar per primer cop la creació Delegacions Territorials a la Catalunya Central i a l’Alt Pirineu i Aran, amb la qual cosa es volia “aprofundir en la descentralització de l’administració catalana i acostar-la encara més al territori”. Romero hi ha afegit que “tanmateix, el govern d’Artur Mas va suprimir els set directors existents a l’Alt Pirineu i Aran el 26 de febrer de 2011″.





Vilagrà defensa que estan dins els terminis previstos

A la resposta per part de la Generalitat, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha negat que no hi hagi voluntat de complir amb aquesta previsió i ha afirmat que “som a l’octubre del 2023, per tant, dins dels terminis que ens havíem plantejat”.

Vilagrà ha recordat que fins ara ja s’han fet “desplegaments importants, aprofundits i que tocaven, que eren de justícia”. Així, la consellera ha detallat que “Educació i Salut es van desplegar a Tremp, el juliol del 2022; Territori, a la Seu d’Urgell, l’abril del 2023, i Cultura, al Pont de Suert, el juny del 2023″. I també ha remarcat que amb el Departament d’Igualtat i Feminismes, amb el qual no estava prevista la implantació a l’Alt Pirineu, també s’ha fet, aquest setembre mateix i a Tremp, “per la idiosincràsia de la conselleria, que és cada cop més territorial”.

Finalment, quant al Departament d’Acció Climàtica, Vilagrà ha explicat que ja compta amb una coordinadora a la regió pirinenca, a banda de les ja existents oficines comarcals, i que la delegació territorial s’instal·larà a la Seu d’Urgell tal com s’havia anunciat. Així, les úniques delegacions que restaran per obrir seran la de Drets Socials, que s’ubicarà a Sort; i la d’Empresa i Treball, a Puigcerdà. Sobre aquesta última, des del Govern han matisat que “malauradament, la coordinació va quedar vacant”, atès que que són places adreçades a funcionaris de carrera, però que mantenen igualment “el compromís ferm” de cobrir-la.