El Partit Socialdemòcrata ha demanat aquest matí corresponsabilitat entre Govern, empresaris i treballadors per fer front a la crisi del coronavirus: “Els empresaris han de garantir els salaris als treballadors, i l’Estat ha de garantir als empresaris aquells ajuts que siguin necessàries per fer front als pagaments”, ha exposat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Aquesta corresponsabilitat social, a l’entendre del PS és necessària en aquest moment, i “una qüestió de patriotisme”.

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha explicat aquest matí que fa dies que demanen que el Govern prengui un paper actiu en aquesta crisi i passi un missatge de confiança, com fan d’altres líders d’Europa, per aclarir que està disposat a injectar liquiditat, si fa falta, ajuts a les famílies i a les empreses per conservar els llocs de treball.

“Darrere els salaris estan els lloguers, les despeses diàries i el funcionament de tots els sectors de l’economia productiva. El discurs de la corresponsabilitat social és el que toca ara” ha insistit López. “Si el Govern no exerceix aquest paper de lideratge, que sembla que no està disposat a assumir, el que està fent és avocar a empresaris i treballadors a enfrontarse entre ells a veure qui pagarà més car la despesa d’aquesta crisi”, lamenta el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

En aquest sentit, el PS reitera la seva proposta de creació del Fons Públic Nacional de Solidaritat com a única alternativa viable per fer front a la crisi del COVID19, i demanen a Govern que creï el discurs que estan passant les principals economies d’Europa, garantint que l’Estat estarà al darrere perquè el sistema econòmic no caigui. “Segurament això vol dir posar molts diners a sobre la taula, però això cal fer-ho i cal fer-ho ja, perquè si no es fa, davant de la incertesa general, el que s’està començant a produir i que nosaltres no volem és que hi hagi acomiadaments o acords entre empresaris i treballadors que malmeten els drets laborals mentre el Govern no està prenent el paper de lideratge que li pertoca”, ha manifestat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

