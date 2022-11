El PS torna a posar el sistema electoral i el foment de la participació ciutadana a debat

El Partit Socialdemòcrata torna a posar el sistema electoral i el foment de la participació ciutadana a debat. Ho fa en forma de taula rodona en el marc del cicle “30 anys de Constitució: mirant cap al futur”. Per a aquesta activitat el PS ha convidat el catedràtic de Ciència Política i vicerector de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas, que tindrà al davant la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar.

L’acte, que se celebrarà aquest dimecres, a les 19:30 hores, a l’auditori Claror de Sant Julià de Lòria, té l’objectiu de debatre sobre la participació ciutadana i el sistema electoral, i recollir els punts de vista, idees i propostes que també puguin fer els assistents. Entre d’altres, és d’esperar que es plantegin qüestions com la representativitat del sistema electoral tant a nivell nacional com comunal, la doble nacionalitat com a element que pugui facilitar la participació -ja que haver de renunciar a la d’origen “pot ser un fre”, ha afirmat Salazar-.

També hi ha damunt la taula, la possibilitat de permetre la participació dels residents a les eleccions comunals -amb la voluntat de ser integradors i en el marc d’una reciprocitat amb les localitats en què resideixen andorrans-, i formes de participació entesa de manera més àmplia, com poden ser les iniciatives legislatives populars -la regulació de la qual es troba a tràmit parlamentari gràcies a una proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata-, entre d’altres.