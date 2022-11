Sant Julià celebra les eleccions al 15è Consell d’Infants que es constituirà amb sis nous consellers

Com és habitual des que se celebra -amb l’excepció de l’any 2020 per la pandèmia- el Comú de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest dilluns la jornada de les eleccions per a escollir sis nous representants del Consell d’Infants que, enguany, viurà la quinzena edició i que es constituirà el pròxim 21 de novembre.

31 i 44 alumnes de cinquè curs de les escoles Francesa i Andorrana respectivament, han triat sis representants, quatre del primer centre educatiu i dos del segon, que se sumen als altres dos que es van triar en la passada edició i que completaran el total dels vuit integrants.

En uns comicis presidits pels cònsols i alguns consellers comunals els diferents electors han anat dipositant el seu vot a les urnes per a triar els seus representants.

Per l’Escola Andorrana, a banda dels que repeteixen, els germans Enzo i Arlet Romero Serrano, han estat escollits Èlia Talàs per 25 vots i Pau Torra Gatet amb 19. El més votat per l’Escola Francesa ha estat Tiaré Foix amb 21 sufragis per davant de Nora Pie amb un menys, i Lia Cabanes i Enric Jordi que han sumat 19 i 17 respectivament.