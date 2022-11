L’Ajuntament de la Seu insta ALSA a que no prioritzi el bitllet senzill per davant dels abonaments

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat a ALSA que resolgui els problemes que es detecten de manera periòdica pel que fa a l’accés dels passatgers als autocars de línia que connecten la ciutat amb Barcelona. Els usuaris es queixen des de fa temps que en moltes freqüències en què no hi ha prou places es dona preferència als qui han comprat el bitllet a la taquilla, o per internet, i això fa que clients habituals que tenen abonament es quedin al peu de l’estació.

L’últim episodi d’aquesta polèmica s’ha viscut aquest diumenge mateix. En un dels busos que surt de la Seu a la tarda (16.30 h), un total de 15 abonats es van trobar que el xofer els indicava que no podien entrar perquè tots els seients ja estaven plens, després d’haver prioritzat l’entrada dels qui tenien bitllet senzill.

Els qui portaven maletes, fins i tot, es van veure obligats a treure-les del maleter després que ja les havien posat, atès que comptaven de poder entrar. Així, els afectats van haver d’esperar als següents busos -que surten a les 18.00 i a les 19.45 h- o bé buscar alternatives per a fer el viatge.

Situacions semblants ja han estat denunciades anteriorment, tant des de la Seu com des de l’Estació del Nord de Barcelona, d’on surten els busos que van cap a la capital urgellenca i a Andorra, a més de moltes altres destinacions del Pirineu i de l’interior de Catalunya.

En declaracions a RàdioSeu, l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha manifestat que “això no pot ser de cap manera” i ha lamentat el fet que se segueixi produint malgrat que ALSA n’és conscient, perquè l’Ajuntament urgellenc “s’ha posat en contacte amb la Subdirecció General de Transports -de qui depenen les concessions de les línies discrecionals- que llavors parla amb Alsina Graells, que és qui té la línia”. Viaplana conclou que “periòdicament es va denunciant la situació, però també periòdicament torna a passar el mateix”.

A la darrera conversa amb la companyia, es va acordar que en casos de col·lapse es reservi un 50% de la cabuda als abonats i l’altre 50% als compradors del bitllet senzill. En tot cas, Viaplana creu que és “una solució a mitges, perquè el que demanem i el que cal és que els usuaris amb abonament puguin fer una reserva prèvia del seient i, d’aquesta manera, aquest seient ja no pugui sortir a la venda a la taquilla, de manera que ja no hi hagi cap més problema de preferències, de quedar-te a fora del bus o de fer-te treure l’equipatge i que hagis d’esperar al següent autobús”.

L’alcalde conclou que “no pot ser que els ciutadans no puguin fer ús del transport públic” i que algú a ALSA “no està fent bé la seva feina i no compleix els acords perquè tothom hi pugui accedir amb normalitat”.