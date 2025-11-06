El preu mitjà per metre quadrat dels pisos, a Andorra, creix un 6,5% respecte al tercer trimestre de 2025

Segons informa aquest dijous el Departament d’Estadística del Govern, en el tercer trimestre de l’any 2025 s’ha constatat un significatiu augment del +63,8% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte el tercer trimestre de l’any anterior, i un augment del +45,0% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.
Respecte al nombre de béns immobles transmesos, durant el tercer trimestre de 2025, ha augmentat un +71,6% respecte al tercer trimestre de l’any 2024, on tots els béns immobles transmesos han experimentat un augment respecte al trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del +59,7%.
Respecte al valor dels béns immobles transmesos, durant el tercer trimestre de 2025, ha incrementat el +28,4% respecte al tercer trimestre de l’any anterior i l’acumulat en els darrers dotze mesos mostra un augment del +41,4%.
Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha disminuït un -45,8% respecte al tercer trimestre de l’any anterior, principalment pel fort decrement de la categoria Terreny i placa d’aparcament, amb una caiguda del -69,5% i l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del +1,1%.
Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat el +6,5% respecte al tercer trimestre de l’any anterior.