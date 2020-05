El PS proposa modificar la segona llei òmnibus per augmentar les ajudes als autònoms

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una proposició de llei per modificar la darrera llei de mesures urgents en l’apartat dels autònoms. El PS vol eliminar la incompatibilitat entre la possibilitat de reduir o suspendre la cotització de la CASS amb rebre ajudes i que aquesta sigui retroactiva , és a dir, d’aplicació des del 14 de març. Pere López diu que són molts els autònoms que a banda de reduir cotitzacions no han rebut cap ajuda directa per fer front a les despeses personals i per això demana al Govern celeritat per emetre el seu criteri.

El president del grup socialdemòcrata recorda que la problemàtica sobre les incompatibilitats per rebre les ajudes previstes en la segona llei de mesures urgents i la reducció o suspensió de la cotització a la CASS de la primera ja es va exposar en comissió legislativa i que aquesta situació ha estat volguda pels grups de la majoria. Diu que són molts els autònoms que només tenen la seva activitat com a únic ingrés. “Aquí no hi ha hagut ni un error ni una omissió o un redactat poc encertat que pugui portar a confusió, sinó que aquí hi ha hagut una majoria clarament manifestada pel part del Govern i els grups parlamentaris que li donen suport perquè això fos així”, assegura Pere López.



La proposició de llei entrada a tràmit preveu eliminar aquest punt, però també un augment de la prestació que poden rebre els autònoms. Així preveuen que per a aquells autònoms amb una base de cotització del 100, del 125 i del 137,5% rebin una ajuda de 1.283 euros i que sigui amb efectes retroactius, és a dir, d’aplicació des del 14 de març, destinada a aquells autònoms que més han patit la crisi. Pere López diu que d’haver aplicat aquestes mesures aquests treballadors per compte propi haurien percebut fins ara 2.028 euros en total i no cap com fins ara.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata considera que “és impossible que aquests petits autònoms, que abans de la crisi ja tenien dificultats i havien de fer equilibris per fer els números mes a mes, sense cap mena de prestació directa per part de l’Estat ni ingrés provinent de la seva activitat, puguin fer front tant a les despeses professionals com a les despeses vitals. Per tant demanem al Govern que rectifiqui”.

El text afegeix reduccions per llei de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom. López diu que la situació requereix celeritat i per això demana al Govern que emeti el seu criteri sobre la llei com abans millor perquè aquesta pugui seguir el curs parlamentari. També ha indicat que ha entrat una pregunta urgent per ser resposta en la sessió del 14 de maig respecte dels autònoms i d’aquesta problemàtica. Ha recordat que actualment a la CASS hi ha prop de 7.000 autònoms registrats.