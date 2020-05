El Sant Hospital reinicia de manera gradual l’activitat de quiròfan

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell reinicia de manera gradual, des d’aquest dilluns, l‘activitat de quiròfan, alhora que comença a incrementar les consultes. Per fer-ho possible, s’ha habilitat un circuit d’accés amb entrada per la porta del passeig de Joan Brudieu i sortida per la plaça de Capdevila, i es comença a incrementar les consultes. S’ha preparat els espais d’accés públic, com ara sales d’espera i consultes, amb mesures d’aïllament.

El centre urgellenc ha divulgat les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a pacients que hagin d’accedir a les dependències mèdiques. Cal entrar-hi amb la mascareta posada, haver-se rentat les mans abans d’entrar i evitar portar accessoris ni deixar-los a damunt de cap superfície. Es recomana no venir-hi acompanyats, amb l’excepció d’infants o gent dependent, com també no tocar cap superfície ni parlar amb la resta de pacients. Finalment, es recorda que cal ser puntual i que només hi pot haver un pacient alhora a la consulta i un altre a la sala d’espera. Com en d’altres activitats, s’ha de mantenir una distància mínima de 2 metres entre persones.

Sis positius aïllats reben l’alta

Pel que fa al balanç diari de contagis, el Sant Hospital ha informat que a data d’avui hi ha 25 persones de l’àrea de la Seu aïllades als seus domicilis amb positiu confirmat de coronavirus. És a dir, 6 menys que el dia anterior. De fet, les darreres hores han rebut l’alta mèdica 18 persones aïllades i el nombre total d’altes en aquest àmbit ascendeix a 177. A banda dels positius, també es mantenen a casa 80 casos sospitosos i 73 contactes sense símptomes. L’hospital urgellenc es manté de moment sense cap ingressat ni cap pacient pendent de resultat per COVID-19.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, aquest cap de setmana s’ha confirmat 7 nous contagis, que eleven la xifra total a 367, i s’han registrat fins ara 1.441 casos sopitosos, dels quals 123 s’han detectat els darrers tres dies. Tot i això, la regió pirinenca suma ja dues setmanes sense cap víctima mortal, després que les setmanes anteriors n’hi havia hagut 30.