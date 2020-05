El Dia internacional dels museus se celebrarà el 18 de maig en format digital

El Ministeri de Cultura i Esports informa que enguany el Dia internacional dels museus, el 18 de maig, pren un caire totalment digital a causa de l’emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2. Per a la celebració aquest format, l’Àrea de Museus i Monuments ha elaborat el vídeo ‘Una mirada als museus des de casa’, que ens recorda que l’aïllament ha limitat les oportunitats de la visita física, però l’entorn digital, en especial les xarxes socials, ens permeten seguir en contacte. Podeu veure’l en el següent enllaç: https://www.cultura.ad/dim-2020.

A més, es proposa fer partícip el públic mitjançant el cartell dissenyat des del Consell Internacional de Museus (ICOM) per a la celebració del 2020 sota el lema ‘Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió’ ( https://bit.ly/3fxAVIR). S’ha fet una versió en blanc i negre per acolorir perquè la ciutadania el pinti i el comparteixi a les xarxes socials amb l’etiqueta #DiainternacionaldelsmuseusAND. Podeu descarregar la versió en blanc i negre en el següent enllaç: https://bit.ly/2yKLW93.

En paral·lel, aprofitant el Dia internacional dels museus, també s’inaugura la nova proposta virtual ‘Històries de portes endins’, que oferirà bocins d’història interna dels museus a partir dels objectes, els espais o altres històries que li siguin properes. Les dues primeres càpsules fan referència a l’elaboració del pa i al pas del temps. Es poden consultar a la web www.cultura.ad/portes-endins.

La celebració física del Dia internacional dels museus es traspassa al mes de novembre, i està previst que entre el 14 i el 16 s’organitzin activitats in situ als museus. Des del Ministeri de Cultura i Esports s’anirà informant a mesura que ens aproximem a les dates esmentades.

Andorra va entrar a formar part de l’ICOM l’any 1986 i des de mitjan de la dècada dels anys 90 els museus gestionats pel Govern no han deixat de celebrar aquest Dia internacional amb activitats diverses cada 18 de maig. També s’ha intentat integrar les activitats sota el lema que l’ICOM proposa anualment. Concerts, lectures de contes, tallers, visites teatralitzades, gimcanes, etc. Un seguit de propostes creatives molt diverses que han contribuït a fer més visibles els nostres museus, a connectar amb el nostre públic, i a remarcar la importància del paper dels museus com a institucions al servei de la societat i del seu desenvolupament.

L’objectiu del Dia internacional dels museus és sensibilitzar el públic sobre el fet que els museus són un mitjà important per als intercanvis culturals, l’enriquiment de les cultures i la cooperació.