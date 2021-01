El PS porta els “anuncis precipitats” del Govern sobre l’arribada de turistes al Consell General

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit una pregunta oral per conèixer les previsions amb les que treballa el Govern en relació a l’arribada de turistes i esquiadors. A la primera sessió de control al Govern d’aquest 2021, que s’ha de celebrar el proper 14 de gener, “és inevitable” tractar aquesta qüestió, segons López.

La pregunta es justifica per “les previsions i anuncis efectuats pel Govern en relació a l’arribada de turistes i esquiadors que, malauradament, no s’han complert com per exemple l’arribada de turistes catalans per les festes de Nadal o d’esquiadors francesos a partir del dia 2 de gener”, exposa el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en el text de la pregunta. I afegeix, que aquests anuncis tenen “importants afectacions” sobre el teixit econòmic i productiu del país.

La pregunta serveix també per transmetre la preocupació dels socialdemòcrates, i del sector turístic del país, per saber quan podran arribar tant turistes com esquiadors. I també les queixes d’hotelers i altres professionals del sector turístic amb relació als anuncis realitzats pel Govern “de manera precipitada” i que no s’han complert, ja que han “generat confusió” i han afavorit una presa de decisions a nivell de contractacions i d’aprovisionaments, que ara “no saben si podran mantenir”.

Per tot plegat, López demana pels “escenaris i previsions amb què treballa el Govern” respecte a l’arribada de turistes.