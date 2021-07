El PS lamenta la “manca de cura” del Govern en el disseny de la nova moneda commemorativa

Susanna Vela ha entrat avui dues preguntes escrites dirigides al Govern en referència a les monedes commemoratives de dos euros que l’executiu va aprovar en la darrera sessió del Consell de Ministres. Vela ha demanat quin ha estat el procés per a decidir els temes i els motius d’aquesta nova emissió, així com el procés de selecció que s’ha dut a terme per a escollir el seu disseny.

Aquestes preguntes es formulen després de l’anunci públic i la mostra de les monedes per part del Govern, que ha generat una gran polèmica pel disseny d’una en concret, destinada a ser un homenatge a la gent gran. La moneda, a banda de dur gravada unes mans unides, un estetoscopi i el lema “Cuidem la nostra gent gran”, incorpora el dibuix de set virus que representen el SARS-CoV-2, fet que ha provocat un gran rebombori a les xarxes socials.

Els socialdemòcrates consideren que el gravat no s’adequa al reconeixement que es mereixen els padrins ni les persones que han perdut familiars per culpa de la Covid-19 i lamenten “la manca de cura” del Govern per haver donat el vistiplau a un gravat com aquest, que per a molts resulta ofensiu tenint en compte l’elevat nombre de defuncions que ha provocat la pandèmia arreu del món.