Dissabte se celebrarà el 1r Fòrum de tecnologia educativa d’Andorra

In: Societat
El cartell de la jornada
El cartell de la jornada

El Govern, conjuntament amb l’EducTech Cluster, i amb la col·laboració d’Andorra Telecom, organitza el 1r Fòrum de Tecnologia Educativa d’Andorra, com a punt de trobada del sector educatiu i tecnològic abans de l’EdTech Congress Barcelona 2026. Aquest dissabte al matí (9-13h), a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, se celebrarà la jornada que porta el títol de “Lideratge i competència digital per als centres educatius del futur”.

La jornada servirà per a compartir experiències, connectar centres educatius, administracions i empreses, i reflexionar sobre transformació digital, lideratge educatiu i intel·ligència artificial aplicada a l’aprenentatge. La ponència principal anirà a càrrec de Montserrat Rigall, periodista, comunicadora i experta en intel·ligència artificial, que parlarà de l’impacte de la intel·ligència artificial en l’educació.

Tot el programa es pot consultar en aquest ENLLAÇ.

