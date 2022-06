El PS d’Encamp vigilarà que es respecti l’entorn si el projecte de les Pardines i Engolasters prospera

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, Enric Riba i David Rios, juntament amb el comitè local de la formació, vetllaran per l’impacte ambiental que pugui tenir el possible desenvolupament del projecte d’EcoParc a les Pardines i Engolasters. En aquest sentit, recorden que es tracta d’un concurs d’idees i que encara no s’ha d’executar.

La formació socialdemòcrata és molt sensible amb tot el que pugui perjudicar el medi ambient, i és per això que ha assegurat que es vigilarà el possible impacte ambiental de l’EcoParc, si finalment tira endavant, i demanaran sempre el màxim respecte per a la muntanya, la seva flora i la fauna.

D’altra banda, els consellers encara estan analitzant la informació i treballant amb el comitè local del PS per a definir una posició al respecte del projecte ja que, malgrat compartir que cal dur a terme algun projecte de dinamització a la parròquia, cal veure quin és l’adient.

Així mateix, des de PS+Independents d’Encamp es considera que els projectes que s’estan tirant endavant a la parròquia s’estan sobredimensionant i no hi ha una planificació mesurada.