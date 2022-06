Encamp i el Pas de la Casa acolliran més de 100 sessions d’activitats esportives a l’aire

Encamp i el Pas de la Casa acolliran més de 100 sessions d’activitats emplaçades a l’aire lliure del 4 de juliol al 3 de setembre en el marc de les activitats esportives outdoor programades per a aquest estiu. La iniciativa es du a terme per tercer any consecutiu i forma part del pla de xoc endegat pel comú amb la voluntat de dinamitzar l’espai públic de la parròquia amb activitats a l’exterior.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha destacat que les activitats “van néixer en plena pandèmia, i veient el retorn positiu que hem tingut en les edicions anteriors, hem decidit mantenir-les. Es consoliden, així, unes activitats que són molt especials per a nosaltres, on hi afegim les singularitats d’esport i natura”.

El conseller ha afegit que enguany s’han “ampliat tant les activitats com el pressupost que s’hi destina” per a fer créixer la iniciativa i seguir “amb l’estratègia esportiva que estem duent a terme des del departament i des del comú”.

Activitats esportives a l’aire lliure a Encamp

Les activitats esportives outdoor d’Encamp contemplen sessions de cycling (que es farà els dilluns i dimecres del 4 de juliol al 31 d’agost en dues sessions, a les 19 h i a les 20 h, a la plaça dels Arínsols), aiguagim (els dimarts i dijous del 5 de juliol a l’1 de setembre, a les 19 h) ioga (els dimarts del 05 de juliol al 30 d’agost, a les 20 h) i circuit training (els dijous del 7 de juliol a l’1 de setembre, a les 20 h).

Aquestes tres darreres activitats es faran a la piscina de la Mola. Tanmateix, hi haurà sessions de marxa nòrdica, els dissabtes 9 de juliol, 6 i 20 d’agost, a les 10.30 h. La sortida serà des de les Pardines. L’horari està coordinat per a poder utilitzar l’Uclic. L’organització facilitarà els bastons per a realitzar l’activitat.

A més, els dissabtes es faran sessions especials de ioga a la natura a Sant Romà de les Bons (16 de juliol a les 10 h), al Llac d’Engolasters (13 d’agost a les 10 h) i a la terrassa panoràmica de l’edifici de Solanelles (30 de juliol i 27 d’agost a les 10.30 h. Es farà la sortida des del Funicamp, a les 10 h).

Per a les activitats de ioga és necessari portar màrfega i coixí (opcional). Es recomana per a totes les activitats portar roba i calçat adequat, així com aigua per a hidratar-se.

Activitats a l’aire lliure al Pas de la Casa

D’altra banda, entre les activitats previstes al Pas de la Casa trobem: circuit training (els dilluns del 4 de juliol al 29 d’agost a les 18 h) i Sumba (els divendres del 8 de juliol al 2 de setembre a les 18 h). Aquestes activitats es faran a la plaça de l’Església i, en cas de mal temps, es traslladaran al Centre Esportiu del Pas de la Casa.

També hi haurà sessions especials de ioga a la natura. Es faran a les 16 h els dimecres 6 i 13 de juliol a la terrassa La Plage Blanche i el 20 i 27 de juliol i el 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost al Llac de les Abelletes. Per a pujar al llac, el punt de trobada serà al peu del telecabina Pioners. Per a utilitzar l’últim trajecte, a les 15.15 h.

Per a cloure les activitats esportives a l’aire lliure es faran dues sessions de cycling natura a la terrassa panoràmica de Solanelles. La cloenda tindrà lloc el 3 de setembre amb una primera sessió a les 10.30 h i una segona a les 12.30 h. Es podrà utilitzar gratuïtament el Funicamp per a la primera sessió, a les 10 h, i per a la segona, a les 12 h, sempre i quan s’hagi fet reserva prèvia.

Totes les activitats són gratuïtes i estan encarades per a persones majors de 14 anys (els assistents de 14 a 17 anys hauran d’anar acompanyats per un adult). És obligatori realitzar la reserva prèvia de plaça amb un màxim de 48 h d’antelació.

La reserva es fa trucant al telèfon +376 732 700 per a activitats a Encamp i al +376 755 111 per a les activitats del Pas de la Casa. I per Internet al web comuencamp.ad