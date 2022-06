La Molina i Vallter, muntanya de nivell per a la Volta 2023

Les estacions de muntanya de la Molina i Vallter seran dues finals d’etapa en alt de la 102a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que tindrà lloc del 20 al 26 de març de 2023. Dos ports que són ja una referència en la història recent de la cursa i que ofereixen un gran espectacle esportiu.

L’estació de la Molina, ubicada al municipi d’Alp a la comarca de la Cerdanya, ha estat una habitual a la Volta des que s’hi va arribar per primera vegada l’any 2014. Amb una distància de 12,1km, un desnivell mitjà del 4,4% i rampes màximes del 15%, la Molina ha estat escenari de fins a 7 arribades de la Volta, totes en aquesta darrera dècada.

L’australià Ben O’Connor (2022), el colombià Miguel Ángel López (2019), el murcià Alejandro Valverde (2018 i 2017), l’irlandès Dan Martin (2016), l’estatunidenc Tejay Van Garderen (2015) i el català Joaquim Rodríguez (2014) són els ciclistes que han alçat els braços a l’estació pirinenca de la Cerdanya.

Per la seva banda, Vallter serà l’altra arribada pirinenca de la Volta 2023. Una estació que forma part del municipi de Setcases i que ha estat clau per a entendre la història recent de la Volta ja que diversos guanyadors de la general hi han fonamentat la seva victòria.

El britànic Adam Yates ha estat el vencedor en les dues darreres ocasions que s’ha ascendit a Vallter (2021 i 2019), però també hi han triomfat ciclistes de renom com Tejay Van Garderen (2014, l’únic que ho ha fet a les dues estacions), el colombià Nairo Quintana (2013), i dècades abans el suïs Tony Rominger (1992) i l’espanyol Juan Fernández (1986), en l’estrena de l’estació a la Volta.

Vallter, port de categoria especial també és ideal per a gaudir com a cicloturista, esdevé el sostre ciclista de Catalunya amb una arribada a 2.150 metres i 11,2km de longitud amb un desnivell mitjà del 7,6%, i amb unes rampes màximes del 18%. Un port dur que pot determinar de manera força decisiva la classificació general de la Volta.

La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, ha assegurat que “un any més, Ferrocarrils de la Generalitat revalida el seu compromís amb el territori i amb la promoció de l’esport de competició col·laborant amb un certamen de gran abast com La Volta, un gran aparador per a la projecció internacional del Pirineu.

La Volta és una institució per sí sola i és una gran oportunitat per a situar Catalunya al mapa esportiu internacional”. Subirà ha afegit que “la pràctica del ciclisme al Pirineu contribueix a la desestacionalització de les activitats de les estacions de muntanya més enllà de la temporada de neu i ajuda a la diversificació de l’oferta i dels usos dels nostres equipaments”.

“Aquest 2023, la Volta comptarà amb finals d’etapa a La Molina i Vallter, dos ports de muntanya en els quals ens sentim molt a gust, ja que sempre han ofert un gran espectacle amb magnífics guanyadors.

Estem segurs que, novament, tornarem a viure-hi una gran festa del ciclisme, i per a nosaltres és un plaer seguir comptant amb la col·laboració de les estacions de muntanya i de FGC”, ha afirmat el president de la Volta, Rubèn Peris.

Les sortides d’etapa de les dues etapes pirinenques, així com el dia exacte de la seva disputa, es determinaran un cop es vagi definint la 102 edició de la Volta.