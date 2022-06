El PS d’Encamp trasllada al comú les demandes dels veïns del Pas de la Casa

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, s’han reunit recentment amb els veïns del Pas de la Casa amb l’objectiu d’escoltar-los i recollir les seves demandes i propostes per fer-les arribar al Comú. És per això que han entrat una bateria de preguntes relacionades amb el nucli del Pas de la Casa per a què la majoria les respongui en la propera sessió del Consell de Comú, que s’ha de celebrar a dita vila.

Concretament, els representants de PS+Independents al Comú d’Encamp plantegen la possibilitat d’instaurar un servei de transport públic a la vila del Pas de la Casa, com el que ofereix l’UClic al poble d’Encamp i les seves immediacions o similar.

Una altra demanda dels veïns pascasencs recollida pels consellers socialdemòcrates es la d’establir una zona d’aparcament al carrer Major, encara que es limiti l’estada a 15 minuts, per facilitar les compres en els comerços que es troben en aquesta via. En la qüestió de l’aparcament, es demanen els motius pels quals el de les Abelletes es troba tancat i quan es reobrirà.

En relació al comerç, els consellers de PS+Independents del Comú d’Encamp també demanen de quantes casetes amb finalitat de mercat disposa la vila.

D’altra banda, els veïns demanen d’arranjar les pistes de petanca que hi ha al Pas de la Casa per tal de que facin les mides reglamentàries i de fer-ne de noves a l’edifici de l’antiga guarderia per tal que els aficionats a aquest esport el puguin continuar practicant durant els mesos d’hivern.

Finalment, els socialdemòcrates demanen per la finalitat a la que es destinarà l’antic Punt Jove i proposen que una part pugui ser per a ús de la comissió de festes de la vila.