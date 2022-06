El VPC Andorra, disposat a desplaçar-se dues temporades a Prada de Moles (Encamp)

Els presidents de la Federació Andorrana de Rugbi i del VPC Andorra, Jean-Marc Flaux i Gerard Giménez, respectivament, signen un comunicat de premsa, en el qual, entenen l’èxit esportiu del FC Andorra i, per tal de col·laborar en l’ús que ara esdevindrà necessari de les instal·lacions, accepten que el VPC es desplaci dues temporades a Prada de Moles.

El comú d’Encamp ja ha fet públic que facilitarà les seves instal·lacions al VPC Andorra. El comunicat, però, segueix dient que “la intenció de la FAR es poder continuar desenvolupant el rugbi nacional i disputar els seus partits internacionals, en totes les seves categories, a l’Estadi Nacional, adaptant-se a les noves condicions”.

Aquests acords, afegeix la nota, s’han de consolidar entre el VPC Andorra, la FAR i el Govern d’Andorra, i, per un altra banda, amb el Comú d’Encamp, per la qual cosa es necessitarà també la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella que, segons manifesten els dirigents del rugbi andorrà, en tot moment ha demostrat la seva voluntat d’acollir el rugbi i ajudar al desenvolupament d’aquest esport.

Així, Flaux i Giménez agraeix la bona predisposició de les diferents administracions.