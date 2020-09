El PS demana els motius pels quals s’ha prorrogat el contracte amb el Cirque du Soleil

El conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha presentat aquest matí una pregunta oral a Sindicatura demanant quins motius han portat al Ministeri de Turisme del Govern d’Andorra a prorrogar el contracte amb el Cirque du Soleil, aquest passat 7 d’agost del 2020. “Fem aquesta pregunta oral, perquè ens agradaria saber, com en un context de COVID, s’ha decidit prendre una decisió com aquesta”, ha explicat Roger Padreny.

Aquesta pregunta s’emmarca dins d’un procés de preguntes orals i demandes d’informació que el mateix conseller general ha dut a terme aquests últims mesos. Concretament, el passat 2 de juliol del 2020 Padreny va realitzar una pregunta oral al Govern en sessió de control del Consell General, on preguntava sobre la quantitat econòmica que el Govern havia avançat per l’espectacle del Cirque de Soleil que s’havia de produir aquest juliol. Aquesta pregunta no va ser resposta de manera precisa per part de la Ministra de Turisme, la Sra. Verònica Canals.

Fruit de la resposta per part de Govern a l’hemicicle, el passat 13 de juliol el conseller va decidir dur a terme una demanda d’informació al Ministeri de Turisme demanant els contractes entre Andorra Turisme, SAU i el Cirque du Soleil, INC per a la producció d’un espectacle a Andorra pels anys 2020 i 2021 i el contracte prorrogat entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil per a la producció d’un espectacle a Andorra pels anys 2021 i 2022. L’objectiu d’aquesta demanda era esclarir el ball de dades i obtenir informació oficial sobre les accions contractuals realitzades entre Govern i l’organització de l’esdeveniment artístic.

A la resposta d’aquesta demanda d’informació, no hi constava cap dels contractes demanats, sinó que des del Ministeri de Turisme es va convidar al conseller a llegir-los físicament a la seu d’Andorra Turisme.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha pogut constatar que per l’espectacle del 2020 s’havien avançat uns 700.000 euros (un pagament, en data 29 de gener del 2020 i un segon en data 9 de març del 2020: el primer de 225.006,67 € i el segon de 463.006,17). També, s’ha pogut comprovar com el 7 d’agost, fa poc més d’un mes, es va formalitzar la pròrroga del contracte pels anys 2021 i 2022, amb un valor total de més de 2,6 milions d’euros anuals per cada edició.