El PS d’Andorra la Vella demanarà el detall de les despeses del projecte del Pic de Carroi

Els consellers del PS+Independents al Comú d’Andorra la Vella demanaran a la majoria comunal el detall de totes les despeses a càrrec de la corporació local relacionades amb el concurs internacional per a la concessió administrativa, la construcció i l’explotació d’un giny aeri de transport de passatgers per cable entre Andorra la Vella i el Pic de Carroi (1a fase), i el Pic de Carroi i l’Estació de Pal (2a fase), que segons va anunciar la cònsol major queda ajornat “sine die” per l’encariment dels materials.

Carmona, González i Samarra sol·licitaran totes les factures relacionades amb el projecte, ja siguin estudis, vídeos promocionals, assessoraments,… així com disposar de la documentació lliurada objecte dels encàrrecs que es van realitzar per a poder publicar el concurs relatiu al projecte del Carroi per tal de fer una valoració econòmica i de la planificació d’aquest.

Els consellers també han volgut fer palès que des de la corporació no se’ls havia fet arribar cap informació sobre l’ajornament del projecte, i, tot i que celebren la decisió, dubten respecte al motiu de l’ajornament i consideren que el principal motiu és que el concurs ja havia quedat desert i que, tal i com es va plantejar (cost de la construcció del giny a càrrec de l’empresa guanyadora de la concessió), molt probablement pot tornar a quedar desert amb l’agreujant de l’increment del cost dels materials.