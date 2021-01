El PS comparteix amb l’Associació d’Unió de Bars les principals demandes i neguits del sector

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Roger Padreny, s’han reunit aquesta tarda amb els representants de l’Associació Unió de Bars, Francesc Medina i Heiko Kirchner, per conèixer quines són les principals demandes del sector, així com els principals neguits de l’associació.

Els consellers generals han copsat que aquestes demandes són les mateixes que l’Associació ha fet arribar repetidament al Govern, des de la seva constitució, fa més dos mesos. Una de les principals demandes es basa a millorar les ajudes que s’ofereixen en matèria de subministraments bàsics. En aquest sentit, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata “s’ha demanat de forma repetida que aquestes ajudes es garanteixin per llei pel conjunt d’empreses que hagin reduït de forma significativa la seva activitat a causa de la pandèmia de la Covid-19”, recorda la formació en un comunicat.

No obstant això, l’última llei òmnibus (Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2) estableix que serà el Govern, per la via reglamentària, qui determinarà les condicions en què les empreses i les persones que realitzen una activitat per compte propi poden beneficiar-se d’una reducció de les tarifes de subministraments bàsics de l’electricitat, telèfon i internet.

És per aquest motiu que, des del PS, “es torna a demanar al Govern que respongui a les necessitats dels sectors més afectats per la pandèmia del SARS-CoV-2, així com millori el tràmit i accés a les ajudes”. En aquest punt, l’Associació Unió de Bars reclama, altre cop, la necessitat de la creació d’un interlocutor únic econòmic amb l’administració.