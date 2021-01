La Generalitat catalana demana al TSJC “màxima urgència” sobre el decret que posposa les eleccions

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha instat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a pronunciar-se “amb la màxima urgència” sobre el recurs presentat contra el Decret que trasllada al 30 de maig les eleccions previstes per al 14 de febrer. Durant una intervenció a petició pròpia davant la Diputació permanent del Parlament, el vicepresident ha assegurat que “el Govern presentarà les al·legacions pertinents i clarificarà tot el que calgui, perquè estem convençuts que tenim la raó des del punt de vista jurídic i, sobre tot, sanitari”. Aragonès ha defensat la decisió presa per l’executiu català, perquè segons ha explicat ha comptat amb l’assessorament dels Serveis Jurídics de la Generalitat, la Comissió Jurídica Assessora i amb els consells del conjunt d’epidemiòlegs que demanen endurir les mesures restrictives de la mobilitat i la interacció social per frenar la pandèmia. “Tenim els informes tècnics que avalen la decisió” i per aquest motiu “la Generalitat batallarà fins al final per defensar la data acordada ” ha subratllat.

Aragonès ha manifestat la seva “preocupació, perplexitat i indignació” per la decisió del TSJC de suspendre cautelarment el decret del Govern. Aragonès ha assegurat que, si això s’acaba confirmant, pot conduir a més de 5 milions de catalans a votar en plena tercera onada de la pandèmia. “Si una cosa hem après de la Covid-19 és que la millor manera de frenar-la és evitant com sigui la interacció social”, ha afirmat. D’altra banda, ha qualificat d’”inaudita” la decisió del TSJC “perquè encara no fa ni un any, el País Basc i Galícia van poder posposar les seves eleccions sense cap mena de problema”, ha puntualitzat.

També s’ha mostrat indignat davant el fet que, “un cop més, sigui la justícia qui torni a condicionar la legislatura davant els intents de qui avantposa de forma totalment irresponsable els seus interessos electorals a la salut de la ciutadania”. “No podem estar amb aquesta incertesa i considerar normal aquesta judicialització, que només contribueix a accentuar la desconfiança”, ha lamentat el vicepresident català.

Durant la seva intervenció, el Aragonès ha recordat que la decisió de posposar la data de les eleccions es va prendre “per unanimitat” de tots els partits polítics amb representació parlamentària “amb el convenciment que aquesta és la decisió més encertada per prioritzar la salut de la ciutadania i el dret a votar amb seguretat”.

En aquest sentit, Aragonès ha fet una “crida a la màxima responsabilitat de tots els grups i a reforçar el consens i la cohesió” que van mostrar a la taula de partits del passat divendres 15 de gener “quan ens vam posar d’acord per traslladar la data de les eleccions”. “Aleshores ningú va qüestionar que el Govern de la Generalitat no estigués habilitat per fer-ho”, ha destacat. “L’objectiu és que el dia de les eleccions, que esperem que siguin el més aviat possible, el major nombre de catalans puguin exercir el seu dret a vot, sense pensar que estem posant en risc la vida de cap ciutadà. El nou Parlament ha de ser el més representatiu possible de la voluntat popular ”, ha conclòs.