El projecte d’una rajola que produeix energia guanya la 9a edició del Tàndem FP

Acte de cloenda de la novena edició del projecte Tàndem (Andorra Business)

La novena edició del projecte Tàndem, impulsat per Andorra Business i el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, ha finalitzat aquest dimarts, 11 de febrer, amb la celebració de la tradicional final dels projectes finalistes a l’auditori del centre de Formació Professional d’Aixovall. L’acte ha comptat amb la presència dels secretaris d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i d’Educació, Josep Anton Bardina.

El projecte Tàndem té com a objectiu fomentar la col·laboració entre la comunitat educativa d’FP d’Andorra i les empreses per a desenvolupar projectes innovadors, alhora que es potencia el talent dels estudiants. En aquesta edició, hi han participat 68 alumnes, distribuïts en 11 equips tutelats per 11 professors i diversos mentors empresarials.

Durant els últims sis mesos, els estudiants han treballat intensament per a oferir solucions als reptes plantejats per tres empreses del país:

• Global Risc: Proposava aprofitar els canals digitals i les noves tecnologies per a millorar la comunicació amb els seus clients.





• Montpackers: Reptava els participants a desenvolupar una estratègia de creixement basada en les necessitats dels usuaris, les tendències de mercat i les oportunitats de negoci.





• Sira: Plantejava trobar solucions tecnològiques per a transformar les poblacions d’Andorra del futur amb una gestió mediambiental més eficient.

Finalment, l’equip guanyador ha estat “7 de la Vall” pel seu projecte d’una rajola que produeix energia, que va destacar per la seva innovació.

Durant la cloenda, el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha posat en valor aquesta iniciativa: “El programa Tàndem no només és una competició entre equips, sinó també una experiència d’aprenentatge integral. Estem orgullosos de veure com els nostres estudiants es preparen per a afrontar aquests reptes amb entusiasme i dedicació. Estem segurs que aquesta experiència els proporcionarà les eines necessàries per a entendre l’ecosistema empresarial i per a encaminar, si així ho decideixen, el seu futur professional.”

Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat que “aquest programa demostra el valor d’unir educació i empresa, fent que l’aprenentatge no es quedi només a les aules, sinó que es traslladi al món real. L’anàlisi empresarial, l’estudi de mercat, la proposta de valor, el màrqueting i l’estratègia són conceptes amb els quals avui han jugat, però que demà poden ser claus en el seu futur professional.”

En aquest sentit, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, també ha volgut remarcar que “aquest programa està plenament consolidat després de 9 edicions. A més, enguany hem aconseguit que s’incorpori a la branca d’emprenedoria dins el programa de competències transversals, i per primera vegada els resultats assolits han comptat per a la nota final dels alumnes.”

El projecte Tàndem continua consolidant-se com un exemple d’èxit en la col·laboració entre el sector educatiu i empresarial, preparant els joves per als reptes professionals del futur i fomentant la innovació com a eina de desenvolupament.