Cinc detinguts en una operació conjunta de Policia, Duana i Gendarmeria contra el contraban de tabac i la prostitució

El vehicle controlat amb el tabac de contraban a dins (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir aquest dilluns cinc persones en una doble operació judicial que s’ha dut a terme conjuntament amb la Duana andorrana i la Gendarmeria nacional francesa i que ha permès desmantellar una xarxa de contraban de tabac i un pis on s’exercia la prostitució. Els arrestats, quatre homes i una dona, van ser detinguts com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic, l’administració de justícia i la llibertat sexual.

L’inici de l’operació

L’operatiu es va posar en marxa l’abril de 2024 amb una investigació que van iniciar la Policia i la Duana contra el contraban. Van establir vigilàncies de vehicles provinents de França que s’enduien grans quantitats de tabac des d’Andorra cap al seu país. Durant els dispositius conjunts, els agents van constatar com un resident al Principat, de 37 anys, era qui lliurava la mercaderia als contrabandistes fent servir, de nit i més o menys setmanalment, instal·lacions públiques i un traster. S’estima que en cada intercanvi, l’home entregava uns 500 cartrons de tabac.

A partir d’aquí, i sota el control de l’autoritat judicial, la investigació es va ampliar amb la col·laboració de França i les indagacions van permetre descobrir la presumpta implicació d’una empresa distribuïdora en la xarxa de contraban. El director, resident de 64 anys, és un altre dels detinguts dilluns. Els investigadors apunten que l’empresari, quan el negoci estava tancat, lliurava el tabac al resident de 37 anys perquè fes les entregues. Tot i que els lliuraments s’haurien fet de forma directa, la distribuïdora hauria emès factures fraccionades a nom d’un comerç del Pas de la Casa, que ja estava investigat per blanqueig de diners provinents del contraban i no podia fer ingressos bancaris. El titular del comerç, de 43 anys, és un dels cinc arrestats.

En el marc de tot l’operatiu judicial previst, la matinada de dilluns, agents de Duana van muntar un dispositiu antifrau a Canillo per a interceptar dos vehicles francesos que havien anat a recollir la mercaderia. En el moment en què van voler controlar-los, un dels cotxes va bloquejar el pas als agents perquè l’altre vehicle pogués fugir. Els duaners el van poder esquivar i van començar a perseguir el fugitiu que, en arribar al túnel d’Envalira, va trencar la barrera i el va creuar a tota velocitat per a arribar a la frontera, on va acabar aturant el vehicle per a intentar escapar a peu. Els agents de Duana el van retenir i a l’interior del cotxe van trobar 6.250 paquets de tabac valorats en prop de 24.480 euros. La Policia va procedir llavors a detenir el conductor, un no resident de 20 anys.

En els escorcolls efectuats dilluns, tant en la botiga del Pas de la Casa, com en l’empresa distribuïdora de tabac i en els domicilis dels detinguts, s’han comissat 70.000 euros en efectiu, dispositius electrònics i documentació. A més, s’han segrestat cinc vehicles.

Des que va començar la investigació, que continua oberta, es calcula que s’ha fet entrega d’un milió d’euros en tabac de contraban.

El vehicle era ple de tabac de contraban (Policia d’Andorra)

Una segona operació paral·lela

Durant la investigació per a desmantellar la xarxa de contraban de tabac, la Policia va detectar que l’home de 37 anys traslladava en cotxe tres dones que es van poder identificar i vincular amb la prostitució. A partir d’aquí, es va comprovar que el sospitós havia llogat un pis a Andorra la Vella en el qual haurien arribat a exercir fins a 14 dones des del passat mes de setembre, una de les quals, també va ser detinguda dilluns en el marc de l’operació judicial conjunta. L’arrestada, de 26 anys i no resident, hauria tingut un rol preponderant en la gestió del pis i l’arribada de les altres dones al país.

En l’escorcoll efectuat al pis, la Policia va trobar diferents elements relacionats amb l’exercici de la prostitució i va comissar sobres amb diners amb més de 1.700 euros en total.





Una investigació conjunta amb França per primera vegada a través d’Eurojust

Aquesta operació judicial és la primera que Andorra i França realitzen a través d’Eurojust, l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperació en matèria de Justícia Penal. Es tracta d’un organisme que, gràcies a la Convenció de Palerm de l’any 2000 contra la delinqüència organitzada transnacional, permet establir equips conjunts d’investigació.

Així, els jutges d’Andorra i França que s’ocupen d’aquest cas van acordar crear aquest equip amb la participació de la Policia andorrana i la Gendarmeria nacional francesa, que hi ha intervingut mitjançant el GIR, el Grup Interministerial de Recerca francès, i la Brigada de Prada.