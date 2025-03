El Programa de Digitalització d’Empreses dobla el pressupost fins als 500.000 euros i incorpora ajuts per a IA i ciberseguretat

El secretari d’Estat, Marc Rossell (SFGA)

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rosell, ha presentat aquest dilluns el nou Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) per a l’any 2025. El pla de subvencions dobla enguany la partida pressupostària fins arribar als 500.000 euros respecte el pressupost inicial de l’any passat que va ser de 280 mil euros i que ja es va haver d’incrementar a causa de l’alta demanda del sector. “Mantenim el pressupost ampliat de l’any passat perquè estem convençuts que l’acompanyament a les empreses és clau per a seguir avançant en la digitalització del país, per a incrementar els nivells de ciberseguretat i la maduresa digital”. Les bases del nou PDE es publicaran aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i l’obertura del programa serà el proper 17 de març.

El PDE té com a objectiu ajudar les empreses andorranes a adoptar tecnologies digitals i avançar cap a un model de negoci més innovador i eficient, proporcionant suport econòmic i eines per a la seva transformació digital. Així, es busca maximitzar l’impacte de les subvencions incorporant millores contínues al programa. Enguany, de fet, s’ha simplificat el procés de demanda de subvenció per a facilitar l’experiència dels usuaris.

A més d’aquestes novetats, el programa incorpora, en l’apartat de solucions digitals concretes, nous paràmetres per a acompanyar a les empreses en implementar accions que incrementin la ciberseguretat i la Intel·ligència Artificial (IA), així com l’analítica i l’explotació de dades.

Així mateix, es mantenen les diverses línies d’ajuts impulsades l’any passat per a subvencionar serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals) com, per exemple, el desenvolupament de la pàgina web perquè esdevingui una botiga en línia, la sol·licitud de formacions per a millorar el posicionament SEO o per a impulsar l’atenció al client en línia.

El Govern seguirà impulsant accions de difusió d’aquestes empreses i els serveis que ofereixen. Els proveïdors que les empreses vulguin contractar per a les solucions de millora hauran d’estar donats d’alta al catàleg de proveïdors de serveis i solucions digitals de la web d’Andorra Digital.