800 alumnes participen en una activitat per a prevenir el ciberassetjament

Un instant de l’obra de teatre (SFGA)

“Educar en el bon ús de les pantalles i lluitar contra l’assetjament escolar és una de les línies estratègiques del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats”. Per aquest motiu, i amb la col·laboració d’Andorra Telecom, avui dilluns s’ha estrenat l’obra de teatre, ‘Strawberry Frappuccino’, dirigida als estudiants de tercer de segona ensenyança de tots sistemes educatius del país. Fins aquest dimecres, 12 de març, al voltant de vuit-cents alumnes veuran aquesta funció. “És un recurs pedagògic més que pretén conscienciar, sobretot, sobre el ciberassetjament” i que “s’emmarca en el desplegament del Pla Nacional de l’Assetjament Escolar i del Pla integral per al bon ús de les tecnologies”, segons ha afirmat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.

La responsable de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) d’Andorra Telecom, Inés Martí, ha expressat que “és una forma diferent de fer arribar el missatge als joves, molt propera i directa i esperem que convidi al debat a la reflexió i sobretot a la conscienciació”. Precisament, després de la representació als alumnes té lloc un col·loqui on s’estableix un diàleg entre els actors i els estudiants per a poder treballar i parlar de les situacions vinculades amb el ciberassetjament i que s’han posat de manifest a l’obra. “Tot el que vagi a sumar en el procés de conscienciació, de valorar, parlar i expressar, afavoreix el desenvolupament dels alumnes, no només en temes vinculats a l’educació, sinó també fora dels centres educatius”, ha recalcat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats.

L’objectiu d’aquest espectacle és augmentar la consciència de l’alumnat sobre les agressions físiques i virtuals que succeeixen en l’entorn escolar, a través de la representació de diferents escenes on es veuen reflectits testimonis de víctimes i agressors, i també incidir en la construcció de relacions de parella i d’amistat positives. Martí ha afegit que visionar aquesta obra “és una eina potent per a ser conscients d’aquesta xacra i de les conseqüències que té aquest tipus de problemàtiques”.

Per tal d’acostar aquesta funció a la resta de la ciutadania, s’ha previst un passi de l’obra gratuït obert a les famílies, aquest mateix dimarts, 11 de març, a les 19 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella.