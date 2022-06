El programa d’activitats “Canya als museus” aplega més de 600 persones

L’Àrea de Museus i Monuments, del Ministeri de Cultura i Esports, fa un balanç satisfactori de la rebuda per part de la ciutadania del programa d’activitats ‘Canya als museus’ que s’ha dut a terme, enguany, entre els mesos de febrer i juny. El conjunt de microexperiències interdisciplinàries han estat a l’abast de tothom, ja que estaven dissenyades per a públics diversos.

Així, durant els cinc mesos de durada de la iniciativa s’han fet 20 activitats en diferents horaris, i moltes de les propostes s’han ofert gratuïtament, que han permès atraure als museus un total de 678 persones, el que suposa un balanç molt satisfactori.

‘Canya als museus’ respon a la voluntat de fer que els visitants del museu passin a ser usuaris actius, en lloc de simples observadors passius. És una oferta d’oci creatiu fet amb el talent del teixit cultural del país, els productors artesanals d’Andorra i la creativitat de l’equip de guies culturals.

A més, també s’ha pogut complir amb l’objectiu de captar més públic i fidelitzar-lo, perquè els participants han estat, en un percentatge elevat, gent del país que han repetit i han gaudit de les activitats.

En relació a la participació per activitats, sobresurt l’activitat ‘A la recerca dels ous de Setmana Santa’ a la Casa d’Areny-Plandolit i al Museu Nacional de l’Automòbil, una proposta basada en un joc de pistes que tenia com a recompensa ous de xocolata, ja que es va programar en el context de les vacances de Setmana Santa.

La bona acceptació de la visita en clau de gènere dedicada a la manera com vivien les padrines a Casa Rull ha motivat que s’ofereixi també a les llars de jubilats, i per al curs vinent estarà disponible per als escolars de secundària i batxillerat.

Cal esmentar, també, el conjunt d’activitats en el marc de la primera edició de les jornades d’art romànic pensades per dinamitzar l’Espai Columba, amb resultats positius que conviden a pensar en una segona edició. Tot i que resta saber la xifra de visitants de l’exposició Cel a la terra, de l’artista Rosa Obiols, que es podrà veure fins a l’11 de setembre del 2022.

Canya als museus s’ha acabat, però la programació dels museus gestionats pel Govern continua amb les Nits als museus, i al setembre tornarà Canya als museus amb un ampli catàleg d’activitats per dinamitzar els museus fins al mes de desembre del 2022.