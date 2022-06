Es reobre la convocatòria per a la concessió i explotació de la futura hidroelèctrica del Serrat

L’obertura de la convocatòria per a atorgar la concessió administrativa per a l’activitat de producció d’energia elèctrica i l’aprofitament dels recursos associats a la central hidroelèctrica de Tristaina Rialb-El Serrat (2001), a la parròquia d’Ordino, s’ha aprovat aquest dimecres.

La futura infraestructura, inclosa al Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques d’Andorra (PSIEA), té dues captacions (del riu de Tristaina i del riu de Rialb) i una previsió de producció de 3,9 GWh/any, el que equival a un abastiment de 1.100 llars.

El Govern torna a licitar la infraestructura, que juntament amb les altres incloses al PSIEA, permetran seguir incrementat la sobirania energètica i la producció d’energia nacional provinent de fonts renovables. La primera licitació va quedar deserta i, per aquest motiu, la segona convocatòria ha incorporat algunes modificacions i aclariments.

Aquesta segona convocatòria preveu una concessió de 40 anys d’explotació, ampliant en 10 anys el termini anterior, i també s’ha augmentat la forquilla del preu de compra del megawatt-hora de la producció hidroelèctrica, que ha de permetre als promotors l’amortització de la inversió i l’explotació de la instal·lació.

La convocatòria per atorgar la concessió administrativa per a l’activitat de producció d’energia elèctrica i l’aprofitament dels recursos associats a cada una de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica defineix les condicions tècniques i administratives, així com l’aprofitament dels recursos necessaris que permeten desplegar les instal·lacions de producció d’energia previstes al PSIE.

Les persones interessades poden recollir els plecs de la convocatòria al Servei de Tràmits (a través del web www.tramits.ad) i tenen temps fins al 30 de setembre per presentar sol·licitud.