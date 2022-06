Motor: el circuit de Zandvoort, un escenari nou per a Joan Vinyes

Joan Vinyes (Porsche 911 GT3 Cup – Baporo Motorsport) acabarà la seva atapeïda agenda del mes de juny al circuit de Zandvoort, als Països Baixos, on es correrà la tercera cita del calendari 2022 de la Porsche Carrera Cup Benelux. Serà aquest proper dissabte, dia 25 de juny.

El pilot de Suzuki Ibèrica disputarà la que serà la seva segona prova d’aquest certamen en un traçat en el qual no ha competit mai fins a la data. Cal recordar que, en el seu debut al volant del Porsche 911 GT3 Cup, Vinyes va aconseguir el triomf (cat. AM) en la segona carrera del meeting inicial disputat en el mític traçat belga de Spa-Francorchamps.

Zandvoort un traçat amb, més o menys, 80 anys d’història

El circuit de Zandvoort està situat a la localitat holandesa que porta el mateix nom, a uns 40 km, d’Amsterdam, a la costa de la Mar del Nord.

La primera pista de competició va ser construïda en 1939 i amb activitat competitiva des del 1948. A partir de llavors el seu traçat ha anat variant amb el pas dels anys i les exigències que han anat comportant les diferents proves que s’hi han disputat.

El traçat actual té 4.259 metres, amb 14 corbes (10 a dreta i 4 a esquerra) i només la llarga recta de meta com a zona més ràpida. Aquest recorregut va rebre l’OK de l’ídol local, Mark Verstappen (Red Bull), actual líder de la provisional del mundial de F1.

Per a Vinyes és una motivació extra competir en un escenari desconegut. “Després de la primera experiència al volant del Porsche, tinc moltes ganes de repetir i tornar a competir amb rivals que fa un mes ni coneixia. L’experiència de Spa va ser molt positiva, sobretot per a recordar les dificultats que comporta córrer en un grup molt nombrós i, a més, amb mecàniques de les mateixes característiques.

Veurem quina sorpresa ens ofereix el circuit holandès del qual, només conec que l’any passat, Vesttapen, va guanyar la prova de la F1 que es va disputar en aquest traçat. És a dir que, en els lliures haurem de descobrir les seves particularitats i adaptar-nos de manera ràpida”. Aquest era el comentari que ens feia Vinyes abans d’iniciar el seu desplaçament a Amsterdam.

Vinyes també ens comentava: “A priori no penso en cap objectiu en particular, en aquesta ocasió hi ha massa incògnites, a priori . El traçat, fins i tot els rivals, pot ser que no siguin els mateixos … Tampoc tenim cap pressió per a aconseguir una puntuació concreta, és a dir que treballarem en el cotxe i anirem tan de pressa com sigui possible en el moment que es posi en marxa el crono”.

Les diferents mànigues es disputaran del divendres (dia 24) al diumenge (dia 25), amb marges horaris molt espaiats. A causa de la coincidència de diversos campionats de GT i F4 de l’Automòbil Club General d’Alemanya (ADAC) i diferents copes Porsche, Vinyes i el seu equip passaran moltes hores en el seu box esperant el seu torn.

Així, per exemple, aquest divendres (dia 24 de juny) es correran els entrenaments lliures, seran dues manegues de 40 minuts, la primera a partir de les 11.50 hores, mentre que la segona s’iniciarà a les 17.40 hores.

Al llarg de la jornada del dissabte (dia 25), es disputarà la primera sèrie dels entrenaments oficials (35 minuts) a partir de les 11.00 hores. El mateix dia es correrà la primera de les carreres programades a 30 minuts més 1 volta. El semàfor es posarà en verd a les 16.30 hores.

Per a finalitzar el meeting, el diumenge (dia 26), la segona carrera començarà a les 15.35 hores.