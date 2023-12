El programa “Activa’t” incorpora vuit beneficiaris i la participació de vuit empreses

La ministra Conxita Marsol, al centre, amb representants d’empreses i participants a l’Activa’t (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha lliurat aquest dijous els certificats als participants al programa ‘Activa’t’, que té la finalitat de reduir i prevenir la desocupació entre els joves i alhora orientar-los i formar-los en recerca de feina, així com introduir-los al món laboral mitjançant experiències ocupacionals en el lloc de treball.

‘Activa’t’ està organitzat pel Servei d’Ocupació d’Andorra i es dirigeix preferentment a joves de 16 a 25 anys sense experiència laboral prèvia. La ministra Marsol ha posat en relleu que els joves que han rebut avui el diploma han superat satisfactòriament les tres fases del programa, els ha felicitat i ha agraït la implicació de les empreses participants per a donar un impuls a la incorporació dels joves al món laboral.

La primera consisteix en accions d’orientació i seguiment individuals, la segona se centra en un programa de 16 hores de formació on es capacita als joves en competències transversals i informació rellevant sobre el mercat de treball, i a la darrera fase, cada jove realitza una experiència ocupacional d’una setmana en empreses. Són companyies seleccionades pel Servei d’Ocupació segons el lloc de treball cap al que es vol orientar en jove, en funció de les seves característiques i preferències, fet que li permet visualitzar en un entorn productiu les tasques associades al lloc de treball i tenir un primer contacte amb el sector escollit.

L’edició del 2023 ha comptat amb la participació de 8 joves, tres dels quals han estat contractats per les empreses on han fet la seva estada, i amb la col·laboració de 8 empreses de sectors diversos per a oferir experiències ocupacionals.