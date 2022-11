El primer projecte del mercat nacional de carboni permet estalviar l’emissió de 134 tones de CO2

Finançat el primer projecte inclòs en el mercat nacional de carboni que ha permès deixar d’emetre 134 tones de CO2 a l’atmosfera. El mercat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle és una eina que té com a objectiu estimular projectes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i en favor de la transició energètica, connectar projectes de sostenibilitat i possibles inversors.

Així ho ha explicat aquest dijous el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, juntament amb el CEO d’Andbus, Dani Vinseiro, i el responsable de BMS Consultoria Estratègica, Albert Batalla.

Tal com ha explicat Miquel, el primer projecte que s’ha inscrit al mercat està vinculat a la reducció de les emissions de la flota de vehicles d’Andbus, però actualment es treballa perquè altres projectes es puguin anar incloent de forma progressiva al mercat. “L’eina permet desenvolupar un cercle virtuós per al foment de projectes que persegueixen la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, millorant alhora el posicionament de les empreses”, ha destacat Miquel. El director de l’OECC també ha recordat que l’impuls del mercat nacional permet que les empreses i ciutadans inverteixin en projectes de país.

Entrant al detall del primer projecte inclòs en el mercat, Vinseiro ha explicat que consisteix en la renovació de la flota de vehicles més antics i més contaminants que es donen de baixa i s’adquireixen nous vehicles menys emissors. En concret s’han retirat 18 vehicles fabricats entre els anys 1997 i 2017 i se n’han adquirit 10 de nous amb motor EURO6 amb unes emissions significativament menors. Així mateix, s’ha optimitzat la gestió perquè els vehicles més nous facin més kilòmetres que els més antics. Tot plegat ha permès deixar d’emetre 134 tones de CO2 a l’atmosfera.

“Aquest és un primer pas que ens ha de permetre seguir avançant cap a la reducció de les emissions de la nostra flota de vehicles”, ha explicat Vinseiro. En aquesta mateixa línia s’ha expressat Batalla, qui ha destacat que sense la creació de l’eina per part del Govern i la voluntat d’Andbus de participar-hi no hauria estat possible impulsar el projecte de compensació d’emissions.

Amb la posada al mercat de carboni, el Govern, a través de l’OECC, ha estat el primer a adquirir els crèdits posats al mercat per a compensar les emissions generades durant el viatge del vicepresident de la Comissió Europea, MarošŠefčovič, fa unes setmanes.

Tal com ha recordat el director de l’OECC, la implantació del mercat és clau a l’hora de donar suport a les organitzacions, les entitats o les empreses, en el marc de la responsabilitat social, corporativa o empresarial, atès que facilita la compensació de la petjada de carboni i l’adopció de polítiques de lluita contra el canvi climàtic en el seu funcionament.