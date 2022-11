Nomenament definitiu d’onze agents de la promoció 55 del Cos de Policia

Un total d’onze agents de Policia han estat nomenats definitivament aquest dijous, dia 3 de novembre, en una cerimònia que s’ha celebrat a la sala d’actes del Despatx Central de Policia, a l’edifici administratiu de l’Obac, a Escaldes-Engordany.

Són la promoció número 55 i està formada per 10 homes i una dona. Els agents han completat amb èxit la formació general inicial, basada en legislació penal, normativa administrativa, tir i tècniques d’intervenció policial, així com l’aplicació pràctica de tots els coneixements adquirits tant en el període de formació com en el de prova.

L’acte ha estat presidit pel cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el director del Cos de Policia, Jordi Moreno.

Durant el seu parlament, el cap de Govern ha destacat la seguretat com “un dels pilars fonamentals d’un Estat de dret, democràtic i social” que, “en el nostre cas continua sent, sense cap mena de dubte, una de les nostres majors fortaleses”. Espot ha remarcat com “la seguretat entesa com a servei públic és essencial per a poder desenvolupar el nostre projecte de vida individual i col·lectiu”. En aquest sentit, ha afegit, “el Cos de Policia és un dels màxims garants i defensors d’aquest servei públic, de la nostra Constitució i de les nostres lleis, protector de les llibertats i drets fonamentals de les persones”.

El cap de Govern també ha posat en relleu en el discurs que, amb la incorporació d’aquesta promoció, el Cos està integrat per 256 funcionaris de Policia, 24 dels quals són dones, i ha ressaltat la importància del recorregut per a assolir una estructura més paritària. Una línia que la Policia vol continuar impulsant fent una crida a les dones perquè es presentin a futures places.



Finalment, Espot ha encoratjat els nous agents a ser “valedors de la vocació de servei públic per a fer front als nous reptes i realitats socials” en un món en constant canvi.