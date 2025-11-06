Nou taller de moviment del cos, a la Seu, amb la companyia de dansa Iliacan

La companyia de dansa Iliacan organitza, a la Seu d’Urgell, un nou taller de moviment corporal, per a persones de qualsevol edat i condició. Sota el lema ‘La Seu en moviment’, l’activitat es durà a terme aquest diumenge vinent, dia 9 de novembre, a les 12 del migdia, a la Sala de Festes Guiu.
La sessió és dirigida pels facilitadors Neus Ferrer (ballarina i terapeuta de grups) i Álvaro de la Pena (coreògraf i director de la companyia Iliacan). La inscripció consistirà en una aportació de 5 euros (3 € per a menors) i es pot confirmar prèviament la participació mitjançant un missatge de WhatsApp al número 609 69 16 31. Se’n pot trobar més informació al web www.iliacan.com/iliacandansa@gmail.com.
Des d’Iliacan han explicat que entre els objectius d’aquests tallers hi ha “despertar l’energia del cos, l’arrelament i centrament, atenció a la respiració, mobilitzar les diferents parts del cos i potenciar el ritme, la musicalitat i el silenci”. També proposen fomentar l’escolta interna i externa del cos, la consciència de l’espai i del grup, l’expressió des del moviment, la comunicació no verbal i el plaer de ballar.