El pressupost del Sector públic per a l’exercici d’enguany és un 26,4% inferior al de 2022

L’edifici administratiu del Govern. Foto: Fòrum.ad

S’ha presentat la informació del Pressupost d’ingressos i despeses del sector públic per a l’exercici 2023, que inclou l’Administració pública i les societats públiques participades per l’Administració pública, segons la classificació per sectors i subsectors institucionals d’acord amb els criteris i les definicions del Sistema europeu de comptes 2010 (SEC 2010). L’adopció del SEC 2010 permet comptar amb un marc comptable per a l’economia andorrana que és comparable a escala europea i també internacional, atès que el SEC 2010 s’inspira a la vegada amb el vigent Sistema de comptes nacionals (SCN 2008) aprovat per la Comissió Estadística de les Nacions Unides l’any 2009.

Aquestes són resumides les principals xifres del pressupost de l’exercici 2023 del sector públic, indicant els valors agregats de cada sector institucional i, en la mesura que escau, una indicació de les dades que presenten una variació rellevant o extraordinària en relació amb l’exercici 2022. El pressupost de despesa agregat total del Sector públic per a l’exercici 2023 és d’1.584.159,39 milers d’euros, amb un decrement del -26,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge de decrement respecte a l’any anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del sector institucional S.11 Societats no financeres públiques és de 250.781,33 milers d’euros, amb un increment del +22,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’any anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del sector institucional S.12 Institucions financeres és de 6.506,39 milers d’euros, amb un decrement del -69,2% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’any anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del sector institucional S.13 Administracions públiques és d’1.326.871,67 milers d’euros, amb una disminució del -31,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment.

El pressupost de despesa per al 2023 del subsector institucional S.1311a Administració central és de 574.266,95 milers d’euros, amb una disminució del -53,8% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del subsector institucional S.1311b Administració central (institucions sense finalitat de lucre) és de 119.169,94 milers d’euros, amb un increment del +11,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge de disminució.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del subsector institucional S.1311c Administració central (societats públiques no de mercat) és de 29.339,90 milers d’euros, amb un increment del +17,7% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del subsector institucional S.1313 Administració local és de 204.312,09 milers d’euros, amb un increment del +8,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats, és el mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de despesa agregat per al 2023 del subsector institucional S.1314 Fons de la Seguretat Social és de 399.782,79 milers d’euros, amb un increment del +10,1% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta al pressupost d’ingressos agregats és el mateix import i el mateix percentatge d’augment respecte a l’any anterior.