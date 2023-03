El president de l’AAME, Carles Iriarte, retreu de forma contundent a les administracions i polítics la manca de suport

Carles Iriarte, president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AndorraDifusió)

El proper dia 26 de març es donarà el tret de sortida de l’Interski 2023 que es portarà a terme a l’estació finlandesa de Levi. L’Intereski, és el Congrés mundial d’Educadors Esportius d’Esquí i Disciplines Associades, on es reuneixen tots els països de neu i on els seus professionals intercanvien i treballen plegats en l’avenç de la tècnica i de l’ensenyament de l’esquí i altres disciplines. És el lloc on qualsevol país de neu que s’apreciï hi vol ser i no pot faltar.

Andorra, com a país, hi participa des del 1995, quan llavors es va dur a terme a Nasawa Onsen, al Japó. I, des del Congrés de 2003, a Crans Montana, Suïssa, el Principat hi ha participat ininterrompudament fins avui.

2007 a Pyeongchang, COREA

2011 a St. Anton, AUSTRIA

2015 a Ushuaia, ARGENTINA

2019 Pamporovo, BULGARIA

Aquest 2023 el Congrés es portarà a terme a Finlàndia, però “malauradament l’inexistent suport crònic que patim els professionals per part de les administracions, així com del sector privat, sumat a l’abandó total que vam patir els Educadors Esportius del Principat durant la pandèmia de la COVID, ens ha impedit poder participar-hi”, en aquests contundents termes s’expressa Carles Iriarte, el president de de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME).

Iriarte manifesta que “la manca de suport, els elevats costos de desplaçar-nos a Finlàndia, i la lenta, però contínua disminució d’Educadors andorrans al país, substituïts per mà d’obra més econòmica, ens han dut a aquesta situació”.

El president de l’AAME comenta que “continuant la feina i l’esperit de les successives juntes directives de la nostra Associació professional, que té l’obligació de vetllar pels interessos dels nostres socis, així com de la professió, del nostre ofici a Andorra, continuem apostant i lluitant, perquè Andorra tard o d’hora es converteixi de debò en un país de neu.”

En una de les afirmacions més dures, Carles Iriarte, apunta amb mira telescòpica: “Serem sincers, no creiem en les institucions del país, comuns o Govern, no creiem tampoc en els grups polítics. Malauradament, i el temps i els anys ens donen la raó, ben poca cosa han fet els darrers 15, 20 anys per al nostre ofici, per la nostra professió, per als professionals o els seus alumnes. Per a les fotos, ràpids s’hi han posat, però, de resultats, minsos o cap ni un”, sentencia el president de l’AAME.

Iriarte, apunta que l’associació sí que creu “fermament, amb el país, creiem amb Andorra i la seva gent. Per sort, Governs, Comuns, Caps de Govern, Ministres, Consellers i Cònsols, tots passaran, però el país i quedarà”.

“Per això, i continuant amb l’esforç encetat per l’AAME en el Congrés de 2007, a Pyeongchang”, -afegeix Iriarte- “on vam convidar a l’EFPEM a què ens acompanyes i, així, ajudar a que evolucionessin i que l’ensenyament de l’esquí al nostre país no quedés desfasat i relegat dins l’àmbit internacional dels Educadors Esportius, aquest 2023, on els professionals no podrem representar Andorra nivell internacional, sí que tindrem representació de dos membres de l’EFPEM”.

Pel que fa a la resta del seu comunicat, el president de l’AAME segueix explicant que:

“El 10 d’octubre del 2014, l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), signàvem un conveni de col·laboració per a la participació a l’Intereski, com a resultat de l’esforç més amunt esmentat.

Per això, tan sols amb vista a l’interès nacional, de país, de l’ofici i dels futurs Educadors, podem anunciar que finalment, Andorra, serà un cop més al Congrés mundial d’Educadors Esportius d’Esquí i disciplines Associades, Intereski 2023 que es portarà a terme a Levi, Finlàndia.

Malauradament, l’EFPEM, tot i ser la base del conveni signat, no podrà dur a terme cap lectura ni cap taller de demostració de la tècnica andorrana en aquest congrés.

Serà com si al congrés mundial de metges, no enviem cap metge ni cap exposició o treball, però sí al rector de la universitat.

Malauradament, la situació, és aquesta, però, esperem, i de segur així serà, que els nostres dos representants ens deixaran en molt bona posició i aprofitaran el desplaçament per a absorbir coneixement per a més tard aplicar-los a l’EFPEM.

I, esperem que en el proper Interski 2027, aquest cop sí, el nostre país pugui oferir en l’àmbit internacional la imatge i la demostració de la gran qualitat d’ensenyament que es pot fer i trobar al nostre país gràcies als grans professionals que són els nostres Educadors Esportius andorrans”, acaba manifestant Carles Iriarte.