Ja està operatiu el balcó de cel de la Creu de Guils, de la xarxa de senders Camina Pirineus

La passera del mirador de la Creu de Guils, al municipi de Montferrer i Castellbò (CCAU)

Recentment, s’ha obert l’accés a la passera del mirador de la Creu de Guils, al municipi de Montferrer i Castellbò, després que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana hagi donat l’autorització per a la seva posada en funcionament.

Una vegada l’accés ha estat operatiu, la brigada de camins del projecte Camina Pirineus ha ultimat la tematització del mirador, ubicat al revolt tancat a tocar de la carretera N-260, a prop de Guils del Cantó, al qual s’hi accedeix per l’àrea de descans, pavimentada amb terra de grava. A més, s’ha habilitat una zona d’aparcament a 250 m, a la cruïlla de Guils del Cantó, per a evitar l’aglomeració de vehicles a la zona d’esbarjo.

La infraestructura del mirador de la Creu de Guils correspon a la d’un “balcó de cel”, que incorpora un passadís volat suportat per pilars cilíndrics, elevat uns 15 metres sobre la muntanya, i ofereix vistes del nord i el centre de l’Alt Urgell, amb el Cadí en primer pla, així com d’alguns cims propers d’Andorra, la Cerdanya i el Solsonès.

També incorpora un suport fix de fusta i acer zincat per a subjectar càmeres i telèfons mòbils (punt selfie) per a poder fer‐s’hi fotografies escèniques. Un altre dels elements característics dels miradors són els cartells paisatgístics amb una fotografia panoràmica del paisatge visible, amb indicació de la toponímia dels elements més destacats. Des de la Creu de Guils es poden observar algunes de les entitats de població del municipi de les Valls d’Aguilar, així com diverses muntanyes, com el Pic de Salòria (2.789 m), conegut per ser el cim més alt de la comarca de l’Alt Urgell.

També forma part de la infraestructura dels balcons de cel un element escultòric al·legòric. En aquest cas correspon a la silueta d’un isard pirinenc, que fa referència a la fauna característica de l’Alt Urgell, on predomina aquest bòvid, que es mou amb gran agilitat pels terrenys rocosos.

El mirador de la Creu de Guils forma part de la xarxa del paisatge de l’Alt Urgell, del projecte Camina Pirineus, que té com objectiu posar en valor els recursos ecoturístics de la comarca a través de miradors, aguaits i itineraris, al voltant del seu patrimoni natural i cultural. Aquesta actuació forma part de l’Acció A3 de Miradors i recursos ecoturístics del projecte Camina Pirineus: Xarxa de camins i s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.