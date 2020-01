L’home condemnat a tres anys de presó per voler introduir 70 grams de cocaïna ha demanat poder sortir en llibertat per reinserir-se.

Concretament, vol que se li redueixi la pena a 1 any, que ja ha complert. Afirma que el temps al centre penitenciari li ha servit per penedir-se del delicte que va cometre i per rehabilitar-se de l’addicció a les drogues. La detenció es va produir a la frontera hispanoandorrana poc després que el seu vehicle fos aturat en un control rutinari. La policia va sospitar quan va lliurar un document d’identitat espanyol amb restes de droga. Això va fer que s’escorcollés el seu cotxe i se li trobessin estupefaents que pretenia vendre al Principat.