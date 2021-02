Incendi en una casa de Vilallobent, a Puigcerdà, amb una víctima mortal

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han estat alertats, a les 00.12 hores d’aquesta mitjanit, d’un incendi en una casa, de planta baixa i un pis, al carrer Major, número 1, de Vilallobent, a Puigcerdà (Cerdanya).

A l’arribada dels efectius el foc estava totalment desenvolupat i afectava la planta baixa de la casa. Els Bombers, que han desplaçat 7 dotacions, han rescatat 2 persones de l’interior. Una de les persones es trobava en una de les habitacions i se l’ha evacuat a l’exterior, per façana, on els sanitaris del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) han confirmat finalment la seva mort. L’altra persona ha estat atesa pel SEM, que ha desplaçat 2 ambulàncies, i l’ha traslladada, en estat menys greu, a l’Hospital de la Cerdanya.

L’incendi, les causes del qual es desconeixen, ha cremat totalment la planta baixa i parcialment el primer pis, a l’interior del qual no hi havia ningú. Després d’apagar les flames s’han revisat els punts calents, s’ha ventilat i s’ha precintat l’immoble a l’espera, que aquest matí, l’arquitecte municipal faci valoració dels danys estructurals. S’ha revisat també la casa del costat que no ha quedat afectada.

Fins al lloc s’hi han desplaçat també 3 patrulles dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de la investigació i de les diligències judicials, i efectius de la Policia Local.