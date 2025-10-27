La despesa pública en educació, a Andorra, se situa en uns 90 milions d’euros l’any 2024

La despesa pública en educació al Principat d’Andorra inclou la despesa educativa feta per l’Administració central, l’Administració local, la Universitat d’Andorra (UdA), l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament superior d’Andorra (AQUA), a més de les aportacions que fan Espanya i França per a la despesa educativa dels seus respectius sistemes educatius establerts al Principat d’Andorra.
La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, se situa en 89,9 milions d’euros l’any 2024, una xifra que suposa un increment del +4,9% respecte a l’any anterior. Aquest import representa el 7,6% del liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), quatre dècimes percentuals inferiors en relació amb l’exercici 2023.
Així mateix, la despesa pública en educació (sense l’aportació d’Espanya i França) representa un 2,4% en relació al producte interior brut (PIB), el mateix percentatge de l’any anterior mentre que la despesa per càpita assoleix els 1.032,4 euros envers els 1.007 euros de l’any 2023.
En termes de nivells educatius, la despesa total imputable a nivells educatius és de 108,0 milions d’euros (72,9 M€ com a aportació d’Andorra i 35,1 M€ com a aportació conjunta d’Espanya i França) i incrementa el +3,3%, principalment en els nivells educatius d’escoles bressol (+6,4%), batxillerat (+5,9%), ensenyament superior (+4,4%) i maternal (+4,3%).