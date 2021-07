El Pla Engega 2021 destina 750.000 euros per potenciar la mobilitat elèctrica

El secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i el director del Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dijous el balanç del Pla Engega 2021, que ha atorgat 115 ajuts per la compra de vehicles de mobilitat elèctrica per un import total de 750.000 euros. El programa subvenciona la compra d’un VME (turisme, motocicleta o furgoneta), i el desballestament d’un vehicle associat, o no, a aquesta compra.

Així, ha apuntat Bartolomé, el Govern aposta un cop més per promoure la mobilitat sostenible, la millora de l’eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic nacional. El secretari d’Estat ha destacat que en els 6 anys que fa que es desenvolupa el Pla Engega, s’ha atorgat una mitjana del 90% del pressupost previst anualment: “aquest fet demostra que la societat evoluciona cap a una mobilitat més sostenible”.

Exactament, s’han aprovat 115 ajuts per a la compra d’un vehicle de mobilitat elèctrica: 65 turismes elèctrics purs, 34 híbrids endollables de gasolina, 15 motocicletes elèctriques pures i 1 furgoneta elèctrica pura. L’any passat, marcat per la pandèmia de la COVID-19, es van atorgar 76 ajuts en total pel mateix concepte.

A més, s’han atorgat 82 ajuts al desballestament: 75 per a turismes i 7 per a furgonetes. D’aquests 82 ajuts, 28 estaven associats a la compra d’un VME o eficientment energètic.

Finalment, Pujol ha indicat que la voluntat de l’Executiu és mantenir el Pla també per al 2022 “aplicant-hi alguns canvis o modificacions si és necessari” per seguir potenciant el canvi del parc automobilístic del país.