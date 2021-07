El Parlament català insta a la Generalitat a presentar la candidatura Barcelona-Pirineus 2030

El Parlament català ha aprovat aquest dijous una esmena de Junts per Catalunya que insta el Govern de la Generalitat a presentar la candidatura Barcelona-Pirineus per celebrar els Jocs Olímpics d’hivern el pròxim 2030. En el debat parlamentari, el diputat Ramon Tremosa ha celebrat que la Cambra hagi fet aquest pas endavant i ha destacat que es tracta d’un projecte de país “que vol donar noves oportunitats econòmiques al Pirineu català i reequilibrar el país”.

El diputat ha explicat que el projecte es fa d’acord amb els criteris de sostenibilitat mediambiental màxima del Comitè Olímpic Internacional, que demana l’aprofitament de les instal·lacions esportives ja existents, sense que calgui construir-ne de noves. D’altra banda, l’esmena aprovada contempla que es tinguin en compte totes les sensibilitats territorials, per mitjà de mecanismes participatius.

Tremosa ha insistit en el fet que “Els Jocs Olímpics d’hivern serien un magnífic aparador per ajudar a posicionar els Pirineus catalans a tot el món com un tresor natural, cultural, patrimonial i esportiu”. També ha afegit que permetrà actualitzar infraestructures, que històricament Catalunya està reclamant, com és la via de tren que connecta Barcelona i Puigcerdà, o bé construir-ne de noves.

La CUP demana més transparència

La iniciativa de celebrar els Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya ha tirat endavant amb 71 vots a favor, 20 en contra i 43 abstencions. En aquest sentit, la CUP demana a la Generalitat transparència i ha presentat una proposta de resolució demanant que s’informi al territori sobre les reunions i acords que s’hagin dut a terme i les accions previstes entorn l’esdeveniment.

La formació ha tornat a manifestar la seva oposició als Jocs Olímpics, que consideren “un altre macroesdeveniment basat en el turisme de masses de la neu que arriba en un context d’emergència climàtica que relega les comarques pirinenques en dependre completament del monocultiu turístic i de l’especulació”. La CUP està convençuda que “només comportarà treball precari, mal pagat i temporal, despoblament i envelliment de la població (augment dels preus de l’habitatge permanent) i inversions en infraestructures no necessàries per a la població permanent del Pirineu, entre d’altres”.