Aprovades les desviacions del pressupost d’enguany a causa de la pandèmia

La revisió del pressupost d’aquest any per poder fer front a les despeses generades per la pandèmia ha estat aprovada al Consell. L’oposició, però, ha criticat la manca de previsió del Govern. El grup socialdemòcrata, a més, ha posat en dubte el control que s’ha fet de les ajudes. Terceravia ha proposat fer un front comú amb totes les institucions.

El Consell General ha aprovat el pressupost extraordinari per aquest any que actualitza les previsions i permet al Govern demanar un crèdit extraordinari màxim de 53 milions d’euros per fer front a les despeses i la caiguda d’ingressos derivades de la pandèmia. L’aprovació, gràcies al suport dels tres grups de la majoria, no ha estat absenta de debat.

El grup socialdemòcrata a banda de criticar l’excés d’optimisme del Govern també ha demanat més recursos per al departament d’Inspecció de Treball i ha posat en dubte el control que s’ha fet del diners públic destinat a ajudes. El Govern n’ha prioritzat la urgència.

En tot cas, Jover ha assegurat que els mecanismes hi són tant a través dels interventors del Govern com el Tribunal de Comptes.

A més a més, el grup de Terceravia havia presentat una esmena a la totalitat que no ha prosperat on es posava en dubte els càlculs que situen el dèficit a final d’any en 129 milions d’euros, ja que el creuen més elevat. Josep Pintat també ha fet una crida per afrontar de manera conjunta el repte de finançament que es planteja a l’Estat.

Jover no s’hi ha mostrat contrari, però ha prioritzat disposar dels pressupostos del 2022 quan comenci l’exercici.