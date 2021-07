La taxa verda sobre els hidrocarburs entrarà en vigor l’1 de gener del 2022

Llum verd del Consell General a la taxa verda sobre els hidrocarburs, amb el vot favorable dels grups de la majoria i el PS i l’abstenció de Terceravia+Unió Laurediana+Independents. La mesura serà efectiva a partir de l’1 de gener de l’any que ve, complint així amb el compromís que va prendre la cambra parlamentària el gener de 2020.

La taxa verda sobre els hidrocarburs es començarà a implementar l’1 de gener del 2022. Els grups parlamentaris de la majoria han fet valer la seva voluntat i la reserva d’esmena del PS, que proposava el retard d’un any tenint en compte el context econòmic que ha deixat la pandèmia, no ha tirat endavant. Malgrat tot, els socialdemòcrates han votat a favor del text amb un toc d’humor.

Des de la bancada de Terceravia+Unió Laurediana+Independents no s’ha valorat igual i han retret al Govern que es castigui la ciutadania amb una nova taxa en un moment com l’actual, recordant que un 38% de les famílies tenen problemes per arribar a finals de mes.

Els grups de la majoria han volgut recordar que el Consell General en ple va signar una declaració d’emergència climàtica el gener del 2020 en què s’encomanava el Govern a adoptar mesures. I una d’aquestes era la implementació d’una taxa de CO₂ finalista per dotar el fons verd abans del 2022.

També han recordat que repercutirà directament en abonaments pel transport públic i que l’impacte en el consum de calefacció per a una família només serà de 4 euros l’any.