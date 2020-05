El Parc Natural del Cadí-Moixeró promociona els productes locals

El Parc Natural del Cadí-Moixeró ha endegat una campanya de promoció dels productes de proximitat dins del seu àmbit. L’espai protegit vol ajudar així a dinamitzar l’economia local i ajudar les empreses agroalimentàries i d’artesania de la zona a superar les dificultats sobrevingudes amb l’emergència sanitària de la COVID-19, pel que fa a la limitació dels canals de comercialització habituals.

Amb la nova acció comercial es vol alhora contribuir a potenciar un consum responsable. Per això, s’ha elaborat un material multimèdia per difondre a través de les xarxes socials. De moment, s’hi han sumat catorze empreses de productes locals de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya.

Prèviament, des del parc es va contactar amb les empreses productores per tal d’identificar i conèixer les seves necessitats i inquietuds. Un dels problemes que van constatar és la manca de canals de distribució, tenint en compte que moltes d’elles treballen amb producte fresc, i la conveniència de disposar d’un portal comú o la possibilitat de crear una fira. També es treballa en actuacions addicionals de suport que ajudin a reforçar les microempreses agroalimentàries de les tres comarques.

Observatori del Productes Agroalimentari

D’altra banda, el Parc Natural del Cadí-Moixeró s’ha integrat en el grup de treball impulsat per l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) per donar suport als productors locals de les comarques pirinenques. També en formen part el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

El grup de treball ha acordat recentment impulsar un pla de treball, al voltant de quatre eixos diferenciats, per potenciar l’intercanvi de coneixements, donar suport a la cadena de valor del producte local i promocionar-se conjuntament. Així, l’IDAPA s’encarregarà de desenvolupar un Observatori del Producte Agroalimentari Local de l’Alt Pirineu i Aran. També potenciarà el treball cooperatiu i la creació d’aliances.

De la seva banda, el sector privat impulsarà un procés de treball per posar en pràctica aquestes accions conjuntes. També s’ocuparà de la integració de les accions de promoció i suport.