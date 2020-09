El Parc Natural de l’Alt Pirineu vol regular l’accés de vehicles per primera vegada des que es va crear. De moment no han concretat com i en quines èpoques pretenen fer-ho, però aquest diumenge han confirmat des de les xarxes socials la intenció de treballar en aquesta possibilitat després que la mateixa direcció del parc ha difós imatges d’alguns aparcaments i cims atapeïts tot coincidint amb el pont festiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Un dels missatges publicats pels responsables de l’espai protegit mostra l’aparcament de Sant Joan de l’Erm ple de gom a gom, amb una presència notable d‘autocaravanes i amb cotxes estacionats més enllà de l’espai disponible al voltant de l’estació.

Una altra imatge que s’ha fet viral aquest cap de setmana és la de desenes de visitants fent cua per fer el cim de la Pica d’Estats, el més alt de Catalunya. Des del parc també han mostrat la preocupació pel fet que molts turistes es banyin en llacs alpins, perquè, afirmen, l’ús de cremes solars o repel·lents pot ser nociva per a les espècies que hi habiten. Finalment, també han publicat una imatge de gent a la tartera del Port de Sotllo, on habita la sargantana pallaresa, espècie considerada en perill d’extinció.

D’altra banda, els missatges publicats també han alertat del fet que molts visitants no portaven la mascareta ni mantenien la distància entre persones, amb el risc de contagi del coronavirus que això suposa, malgrat que s’estigui en plena natura i malgrat que la majoria d’espais del Parc Natural (que abasta gairebé 70.000 hectàrees) mantenen la seva densitat de visitants baixa fins i tot aquests dies.

De moment, a Àreu

De moment, el Parc Natural ha dit que regularà l’accés a la Pica d’Estats -la zona on hi ha hagut més massificació- d’acord amb el que els proposi l’Entitat Menor Descentralitzada (EMD) d’Àreu, que forma part del municipi d’Alins i de la qual depèn la forest comunal per la qual s’hi accedeix.

L’objectiu principal serà, indiquen, ”evitar que es col•lapsin els aparcaments”, que en aquell cas tenen una cabuda reduïda per a la demanda actual, que ha augmentat força aquest estiu arran de la pandèmia del coronavirus i de la consegüent aposta de molts catalans per fer turisme de proximitat i de natura. Una afluència que fins i tot ha superat les expectatives del sector turístic de l’Alt Pirineu després de la represa de l’activitat.