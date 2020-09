Primera setmana a l’Stelvio per a l’equip de fons

L’equip d’esquí de fons de la FAE es troba a l’Stelvio per continuar amb la preparació de la temporada. Després de tot l’estiu a Andorra amb la preparació física al Refugi d’Entrenament d’Alçada de Naturlandia, a partir d’ara anirà alternant estades a la neu amb el treball a casa. Aquesta setmana, Carola Vila i Irineu Esteve són a l’Stelvio en el que és el seu primer contacte amb la neu.

L’entrenador Joan Erola ha explicat que “aquesta és la primera concentració que fem amb neu aquest any. Hem pogut fer tota la pretemporada molt bé a Andorra. Hem fet un bloc molt consistent, des que vam sortir del confinament, des del mes de maig fins a principis de setembre, sempre treballant a Andorra. Hem pogut acumular les hores i el treball que havíem de fer i hem treballat molt bé. Els xavals estan molt bé. Han fet els tests de validació, que han sortit molt bé. Crec que hem fet un bon primer bloc de treball i ara comencem a tocar neu amb el segon bloc de treball abans de les curses. És una mica de posada a punt tant en el tema tècnic com de perfomance i veurem com van aquests dos mesos i que el COVID ens permeti fer les estades com les tenim programades. Aquí a l’Stelvio, tot i que no hi ha massa neu, tenim unes condicions bastant correctes, podem entrenar bé i ara anirem fent una setmana de neu, una altra a casa, una altra de neu, i així fins a finals d’octubre. I, depenent de com quedin els calendaris, que ho sabrem a final de mes, veurem com enfoquem tot el calendari de curses”.

Per la seva part, la fondista Carola Vila ha manifestat que “estem contents. Al principi costa una mica trobar les sensacions sobre la neu però poc a poc ens anem adaptant, i estem contents de poder tocar neu ja”.

Similarment, Irineu Esteve, ha comentat que “tenim unes bones condicions per ser la primera glacera, i a veure com passa. A casa hem descansat molt bé”.