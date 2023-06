El Parc Natural de l’Alt Pirineu presenta la nova temporada

Cartell de la presentació de la temporada d’ecoturisme al Parc Natural de l’Alt Pirineu (RàdioSeu)

L’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm serà escenari, aquest dimarts, de l’acte públic de presentació de la temporada d’ecoturisme del Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’acte, obert a tothom, començarà a les 11 del matí.

Amb aquesta posada de llarg, es vol donar més rellevància a la rica oferta d’activitats i sortides que ofereix l’Associació de Guies Intèrprets del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els participants es trobaran al Refugi de la Basseta i podran gaudir d’una descoberta dels nous equipaments accessibles de Sant Joan de l’Erm, que inclouen una passarel·la que permet a persones amb discapacitat introduir-se en el primer tram del valuós bosc de pi negre de la zona.

Igualment, i també adreçat a persones amb diversitat funcional, es farà una presentació del programa ‘Tothom és Parc’. I en el marc de la passejada, hi haurà algunes sorpreses per als participants, segons han avançat des de l’organització. Per a participar-hi no cal inscripció prèvia.

A més de l’espai protegit conjunt de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà i de la seva Associació de Guies, l’acte té el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i l’associació Europarc, que fomenta el turisme sostenible.