El Parc Central tindrà un espai gastronòmic i d’art amb el segell de Philippe Shangti

El Parc Central tindrà a partir de final d’aquest any un nou projecte gastronòmic i cultural. Serà a l’espai de l’antic bar-restaurant, un edifici propietat del Comú, la concessió del qual anirà a càrrec de l’artista internacional resident a Andorra Philippe Shangti.

La cònsol major, Conxita Marsol, que ha presentat aquest dimarts la iniciativa juntament amb Shangti, ha explicat que el Comú d’Andorra la Vella va treure a concurs al novembre la renovació de la concessió de l’antic bar-restaurant del Parc Central amb l’objectiu d’emplaçar-hi un espai gastronòmic, artístic, cultural i d’oci atractiu per als habitants d’Andorra la Vella i, alhora, dinamitzar econòmicament la zona a l’entorn del parc. Així mateix, ha comentat que s’hi han presentat dos projectes i ha celebrat que hi hagi iniciatives que aposten pel potencial d’Andorra la Vella i creguin en la parròquia per invertir-hi.

De la seva banda, Shangti ha agraït la confiança del Comú d’Andorra la Vella per poder tirar endavant el projecte i ha exposat que, tot i que popularment se’l coneix per la seva faceta d’artista, té experiència en el camp de la restauració amb diverses iniciatives que ha engegat a la Costa blava francesa des de fa més d’una dècada. Per al Parc Central, tal com ha exposat, ha concebut una proposta -l’ha batejat com a La Petite Forêt- en línia amb Andorra i que gira al voltant de la natura. Té l’objectiu d’oferir un espai on gaudir de la gastronomia amb una oferta variada i per a totes les butxaques, i també d’espectacles i d’un ambient artístic.

Segons el concurs, el concessionari s’encarregarà, a canvi de l’explotació comercial, d’adequar completament l’edifici del bar-restaurant amb una inversió superior a 1 milió d’euros.

A més, el projecte cultural i gastronòmic serà un bon complement de la futura sala d’exposicions del Govern que s’ubicarà a les dependències que fins fa poc ocupava La Central, el Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, traslladats des de desembre a l’Estadi Comunal.

Conxita Marsol també ha recordat que el Parc Central és el pulmó verd de la capital i des del mandat passat s’hi han dut a terme accions diverses per acostar-lo i integrar-lo al dia a dia dels ciutadans. Entre d’altres, s’han incrementat les zones verdes, s’ha obert les 24 hores i s’han retirat les tanques per fusionar l’espai al passeig del riu.

L’artista

Philippe Shangti és un artista francès, originari de Tolosa i resident a Andorra, on és molt conegut ja que, entre d’altres, va representar el nostre país a la Biennal 2019 de Venècia. La seva obra és provocativa i molt impactant a nivell visual i pretén fer denúncia de diverses problemàtiques que afecten la societat actual. El seu treball s’exhibeix en molts països i en importants galeries d’art tant d’Europa, com d’Àsia i dels Estats Units. A més, té experiència a Saint-Tropez amb diversos locals ambientats i gestionats amb el seu segell.